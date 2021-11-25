30 نوفمبر .. تمريض القاهرة تعلن موعد اختبار مقرر الميكروبيولوجى



أعلنت كلية التمريض جامعة القاهرة ، عن عقد اختبار النصف فصلى الخاص بمقرر الميكروبيولوجى يوم الثلاثاء الموافق ٣٠ من نوفمبر بدلا من يوم السبت الموافق ٢٠ من نوفمبر وذلك فى تمام الساعة الحادية عشر صباحا .

على الجانب الأخر ، بدأت الجامعات المصرية المختلفة سحب استمارات انتخابات اتحاد الطلاب الخاصة بالعام الدراسى 2021-2022 ، بدءا من اليوم ١٨ نوفمبر الجارى .

وفى هذا التقرير ننشر لكم كل ما يتعلق بالانتخابات الطلابية بجامعة القاهرة .

تم فتح باب الترشح يوم 18 نوفمبر الجاري، وإعلان الكشوف المبدئية يوم 21 نوفمبر، وتلقي طلبات الطعون يوم 22 نوفمبر .

يتم فحص الطعون يوم 23 نوفمبر، على أن يتم إعلان الكشوف النهائية يوم 24 نوفمبر، وتبدأ الدعاية الإنتخابية يوم 25 نوفمبر .

تقام انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم 28 نوفمبر، وتقام جولة الإعادة يوم 29 نوفمبر.

كما تقام انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم 1 ديسمبر، على أن تنتهي الانتخابات الطلابية بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس ونائب رئيس اتحاد الجامعة يوم 2 ديسمبر 2021 .