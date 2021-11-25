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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تمارين رياضية لتقوية العضلات وحرق الدهون |شاهد

تمارين رياضية لتقوية
تمارين رياضية لتقوية العضلات

عرض برنامج "صباح البلد" الذي يرأس تحريره الصحفي أحمد حمدي ، المذاع على قناة "صدى البلد" اليوم الخميس تمارين رياضية لتقوية وشد عضلات الرجلين وتقوية عضلات القلب، وجميع عضلات الجسم.

 

وأوضحت كوتش سارة، مسئولة اللياقة البدنية والتمارين الصباحية، أن هذه التمارين ستقدم لجميع الأعمار على حسب وزن كل شخص، وتساعد على حرق الدهون وتنشيط الجسم، وتتطلب معرفة القدرات الخاصة لكل جسد ومقدار تحمله.

وأشارت إلى أن هذه التمارين يجب أن تتم بانتظام مع القيام بـ تمارين رياضية تعمل على حركة الجسم بالكامل وتقوية العضلات الخاصة بها.

تمارين رياضية تقوية عضلات القلب عضلات الجسم حرق الدهون تنشيط الجسم

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