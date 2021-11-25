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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي يوصي بتحديد فترة صلاحية لـ لقاح كورونا

9 أشهر.. الاتحاد الأوروبي يوصي بتحديد فترة صلاحية لـ لقاح كورونا للسماح بالسفر

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي

أوصى الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، بأن تكون صلاحية التطعيم ضد فيروس كورونا للسماح بالسفر 9 أشهر فقط.

ووفقا لوكالة "بلومبرج"، اقترح الاتحاد الأوروبي تحديد فترة زمنية مدتها 9 أشهر صلاحية تطعيمات فيروس كورونا للسفر إلى دول الاتحاد، كما اقترح إعطاء الأولوية للمسافرين الذين تم تطعيمهم.

وقال التقرير الذي اطلعت عليه "بلومبرج " إن الاتحاد الأوروبي سيقترح أيضا أن تستمر الدول الأعضاء في الترحيب بجميع المسافرين الذين تم تطعيمهم باللقاحات المعتمدة من قبل الكتلة.

كما سيوصي أيضا الدول بإعادة فتح أبوابها اعتبارًا من 10 يناير لجميع أولئك الذين تلقوا اللقاحات المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية.

وتقدم التحديثات المقترحة الحد الزمني الجديد لصلاحية تطعيمات  كوفيد-19، مما يشير إلى أن هناك حاجة إلى جرعة تعزيزية بعد فترة 9 أشهر.

وقال التقرير إنه من المتوقع الإعلان عن المقترحات، التي تغطي السفر من خارج الاتحاد الأوروبي، في وقت لاحق يوم الخميس.

وكان رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، قد اقترح أيضًا، امس الأربعاء، أن يجعل الاتحاد الأوروبي الجرعة الثالثة المعززة لـكوفيد-19 شرطًا للسفر عبر الكتلة.
 

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