شهيد لقمة العيش.. قضى حياته وسط الدقيق ودهسته نقل داخل الفرن.. صور

شهدت منطقة السويقة بديرب نجم ، حادثًا مأساوية ، حيث اقتحمت سيارة نقل ثقيل مخبز بذات المنطقة مما أدى الى وفاة شاب واصابة سيدة ، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى وجار تقديم الرعاية الصحية للمصابة وتحرير محضر بالواقعة.



وفى ذات السياق حصل "صدى البلد" على صورة الشاب الذي وافته المنية جراء حادث المخبز ويدعي كريم أشرف 19 سنة.

كانت الأجهزة الأمنية بالشرقية تلقت إخطارا بوقوع حادث مروري حيث اقتحمت سيارة نقل ثقيل مخبز بمنطقة السويقة في ديرب نجم.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف، وتبين مصرع كريم أشرف 19 سنة وأصيبت ريهام نبيل ربة منزل بكسر في ساقيها الاثنتين، وتم نقلها إلى مستشفى ديرب نجم المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة، والتحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة و تحرير محضر.