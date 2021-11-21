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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

السيطرة على حريق فى أحد مصانع البلاستيك بالشرقية.. شاهد

السيطرة على حريق
السيطرة على حريق باحد مصانع البلاستيك بالشرقية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالشرقية من إخماد حريق اندلع بأحد مصانع البلاستيك دون وقوع خسائر بشرية.

تلقى مدير أمن الشرقية إخطارا من مركز ومدينة منيا القمح بوجود حريق حريق اندلع بأحد مصانع البلاستيك على طريق منيا القمح الجديدة .

على الفور تم توجيه قوات الحماية المدنية بالشرقية للتخرك لموقع الحريق ، ودفعت قوات الحماية المدنية سيارات اطفاء وخزان لمحاصرة النيران ، وتمت السيطرة على الخريق دون وقوع خسائر فى الارواح، وحاليا فى مرحلة التبريد.

كما توجه المهندس محمد عبدالوهاب رئيس مركز ومدينة منياالقمح فور ورود أنباء عن نشوب حريق بأحد مصانع البلاستيك بالتوجه الى موقع الحريق و استدعي رئيس مجلس المدينة قوات الحماية المدنية بمنيا القمح والتي دفعت علي الفور بعدد ٧ سيارات إطفاء وعربة خزان للمياة وتمكنت من إخماد الحريق دون أي خسائر بالأرواح.

تم تحرير محضر بالواقعة ، واتخاذ الاجراءات اللازمة حيال الواقعة.

السيطرة على حريق باحد مصانع البلاستيك بالشرقية
السيطرة على حريق باحد مصانع البلاستيك بالشرقية
السيطرة على حريق باحد مصانع البلاستيك بالشرقية
السيطرة على حريق باحد مصانع البلاستيك بالشرقية
السيطرة على حريق باحد مصانع البلاستيك بالشرقية
السيطرة على حريق باحد مصانع البلاستيك بالشرقية
السيطرة على حريق باحد مصانع البلاستيك بالشرقية
السيطرة على حريق باحد مصانع البلاستيك بالشرقية
السيطرة على حريق باحد مصانع البلاستيك بالشرقية
السيطرة على حريق باحد مصانع البلاستيك بالشرقية
السيطرة على حريق باحد مصانع البلاستيك بالشرقية
السيطرة على حريق باحد مصانع البلاستيك بالشرقية
الحماية المدنية حريق مصانع البلاستيك خسائر بشرية منيا القمح سيارات اطفاء

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