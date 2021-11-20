قهوجي يفجر أسطوانة غاز في منزله بسبب خلافات أسرية بالشرقية

أصيب شخص بجروح خطيرة بعدما قام بإشعال النيران فى نفسة عن طريق أسطوانة غاز بالشرقية.

كانت الأجهزة الأمنية بالشرقية، تلقت إخطارا من أهالي مركز ومدينة الحسينية، بقيام قهوجى يدعي .ع.ص. بإشعال النيران فى نفسة عن طريق اشعال أسطوانة غاز مما أدى الى انفجار الأسطوانة وتسبب الانفجار فى خسائر بالمحلات.

على الفور توجهت قوات الحماية المدنية الى موقع الانفجار وتمكنت من السيطرة علية وإخماده، وبالفحص تبين ان هناك خلافات زوجية أدت الى قيام القهوجى بتفجير أسطوانة الغاز و اشتعال النيران بمنزلهم الكائن بشارع البوسطة بمركز ومدينة الحسينية، واصابة القهوجي بجروح وحروق ، ولا توجد خسائر بشرية أخرى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، ونقل المصاب الي المستشفى لتلقي العلاج اللازم.