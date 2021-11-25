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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ملاكِمة عانت الفقر.. أسرار في حياة لارا إسكندر مطربة حفل طريق الكباش

لارا اسكندر
لارا اسكندر

شاركت المغنية لارا اسكندر مع الفنان محمد حماقي في تقديم أغنية حفل افتتاح طريق الكباش بالأقصر أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة قرينته وقيادات الدولة.

ويرصد صدى البلد أسرار ومعلومات خاصة عن لارا اسكندر:

-مغنية وكاتبة أغاني مصرية من أصل إيطالي ولدت في يوم 18 ديسمبر 1990 في مدينة سانتا مونيكا في كاليفورنيا في الولايات المتحدة لأب مصري إيطالي وأم لبنانية، إشتركت بمسابقة ستار أكاديمي 6 ووصلت إلى النصف النهائي، تغني باللغتين العربية والإنجليزية

-تربّت لارا اسكندر في بيت متواضع وكانت تعمل بعد انتهاء المدرسة لكي تعيل عائلتها ، كانت تنام من دون أن تتناول العشاء أحياناً

-أحبت الغناء والباليه منذ الطفولة وكانت متأثرة بأفلام «ديزني»،.

-سجلت أول أغنية  حملت اسم  A Whole New World من فيلم Aladdin & Jasmine وسجّلتها مع والدها في استديو في أميركا

-يعمل والدها  في مجال الإعمار، وهو أكثر إنسان شجعها على الغناء.

والدتها من قرية مرجعيون الجنوبية. ولديهم منزل هناك .

كانت أبرز حدث لها ترشيحها لجائزة MTV Europe Music Award عن أغنية «تعالو غنوا معايا» المصوّرة.

-تزوجت من أحد رجال الأعمال الشباب، ويدعى فيليب كتشوني وانجبت منه طفلة .

-قالت عن شيرين عبد الوهاب:" أحبها كثيراً وأردّد ذلك على الدوام، أعرفها جيداً نتيجة أصدقاء مشتركين وأحب شخصيتها. وهي أول من هنّأني بصدور أغنيتي المصوّرة «تعالو غنوا معايا» منذ خمس سنوات. لم تكن مضطرة لتكلّمني ... هي إنسانة رائعة من الداخل ومرحة للغاية. تملك خفّة الدم المصرية.

-تمارس الرياضة بانتظام، ووالدها علّمها الملاكمة منذ الصغر..

القنوات الناقلة لحفل افتتاح طريق الكباش 

نقلت الاحتفالية الكبرى على الهواء مباشرة على قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية على النحو التالي:

قناة DMC

وتبث قناة dmc برامجها على القمر الصناعي نايل سات على تردد: 11449 أفقي، معامل تصويب الخطأ: 5/6، ومعدل الترميز: 27500.

 

قناة CBC

تبث قناة سي بي سي من القاهرة على تردد 11785 رأسي - على القمر الصناعي نايل سات، الاستقطاب: رأسي - معدل الترميز: 27500 - معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

 

قناة ON E

التردد: 10853

 

الاستقطاب: أفقي h

 

معامل الترميز: 27500

 

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

 

قناة الحياة

وتردد قناة الحياة، على قمر النايل سات هو 12207، ومعدل الترميز: 27500، ومعامل تصحيح الخطأ: 3/4.

 

قناة المحور

وتبث قناة dmc برامجها على القمر الصناعي نايل سات على تردد: 11137 رأسي، ومعدل الترميز: 27500.

بالإضافة إلى البث المباشر للصفحات الرسمية للقنوات السابقة على «يوتيوب».

 

 

لارا اسكندر حفل افتتاح طريق الكباش محمد حماقي معلومات خاصة عن لارا اسكندر

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