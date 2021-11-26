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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تراجع في قيمة الأوفر برايس للسيارة نيسان صني 2022.. تفاصيل

تراجع في قيمة الاوفر
تراجع في قيمة الاوفر برايس للسيارة نيسان صني 2022 .. تفاصيل

بعد أن وصلت قيمة الاوفر برايس للسيارة نيسان صني موديل 2022، إلى 17 الف جنيه خلال الفترة القليلة الماضية، شهدت تلك النسخة تراجع بهذه القيمة لتصل إلى 10 الاف جنيه، وذلك عن جميع الفئات المقدمة من تلك النسخة التي تنتمي إلى فئة السيدان.

المواصفات الفنية للسيارة نيسان صني موديل 2022

 

دعمت نيسان صني موديل 2022 بمحرك 4 سليندر 1500 سي سي، يستطيع ان ينتج قوة 108 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 134 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة اوتوماتيكي مكون من 4 سرعات، ومن خلال هذه الامكانيات تتسارع السيارة من 0 إلى 100 كم خلال مدة زمنية تستغرق 15.5 ثانية.

تصميم السيارة نيسان صني موديل 2022 

 

ترتكز السيارة على جنوط يبلغ قياسها 15 بوصة، مع مرايات جانبية ذات تحكم كهربائي مدعومة باشارات ضوئية، ومصابيح امامية  وخلفية انسيابية، مع شبكة امامة متعددة النقاطاع بطريقة عرضية، بالاضافة إلى سوبيلر خلفي وزجاج معتم للفئات الاعلى تجهيز، مع قياسات هيكلية بلغت 4425 مم للطول، و 1695 مم للعرض، بينما وصل ارتفاع السيارة إلى 1500 مم، إلى جانب مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 490 لتر.

أسعار السيارة نيسان صني موديل 2022 

 

يبلغ السعر الرسمي للنسخة A/T Base بقيمة قدرها 216 الف جنيه، بينما يبلغ سعر السيارة بعد قيمة الاوفر برايس ليصل إلى 226 الف جنيه.

 

وجاءت الفئة A/T MID بسعر رسمي يبلغ 229.500 جنيه، بينما يقدر سعر السيارة بعد قيمة الاوفر برايس لتصل إلى 239.500 جنيه.

 

ويبلغ السعر الرسمي للنسخة A/T Super Saloon بقيمة قدرها 240.500 جنيه، ولكن فرضت قيمة الاوفر برايس الغير رسمية زيادة قدرها 10 الف جنيه ايضا مثل باقي الفئات لتصل إلى 250.500 جنيه.

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