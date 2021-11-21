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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

نيسان تكشف النقاب عن "اريا" الكهربائية 2023 .. صور

نيسان تكشف النقاب
نيسان تكشف النقاب عن "اريا" الكهربائية 2023

كشفت شركة نيسان عن بعض التفاصيل بشأن نسختها الجديدة اريا موديل 2022 الكهربائية، وذلك ضمن فعاليات معرض لوس انجلوس للسيارات، وتشمل تلك التفاصيل القائمة السعرية لفئات اريا، وطرق الحجز الالكتروني والسياسات الترويجية لهذه النسخة.

وبحسب ما قال نائب الرئيس الأول لشركة نيسان بأمريكا مايكل كوليران، أن سيارة أريا الجديدة كليًا تجسيدًا لسيارة نيسان، والآن يمكن للعملاء الخروج ليكونوا من أوائل من حجزوا هذه الكروس أوفر الكهربائية التي تغير قواعد اللعبة.

أما عن مواصفات السيارة نيسان اريا موديل 2023 فهي ترتكز على جنوط رياضية يبلغ قياسها 19 بوصة، مع مصابيح أمامية عدوانية المظهر، واقوس نصف دائرية باللون الاسود اللامع والتي تزين منطقة العجلات، بالاضافة إلى مرايات جانبية ذات اشارات ضوئية، مع زعنفة القرش الخلفية و سبويلر مدبب اعلى ناحية الزجاج.

وتضم السيارة نيسان اريا موديل 2023 محرك كهربائي يستطيع ان ينتج قوة قدرها 238 حصانا، وعزم اقصى للدوران 300 نيوتن/متر، ومن خلال الحزمة الكهربائية والتي تبلغ 87 كيلووات/ساعة، فمن المفترض أن تتمكن السيارة من قطع مسافة تقدر بـ 300 ميل، أي ما يعادل 483 كيلومتر لكل شحنة.

بالاضافة إلى مقصورة داخلية تضم شاشة لعرض الوسائط المتعددة، وشاشة اخرى لعرض البيانات، مع مقود حركة بكسوة من الجلد متعدد الوظائف، ولمسات برونزية اللون داخل قمرة القيادة، مع نظام صوتي وترفيهي، وحساسات ركن لسهولة التحكم للناحية الامامية والخلفية من السيارة.

أسعار السيارة نيسان اريا الكهربائية 2023 

 

وتبدأ أسعار السيارة نيسان اريا الكهربائية 2023 من 45.950 دولار امريكي، مع امكانية تأهيل اول 10000 حجز مسجل قبل 31 يناير 2022 إلى عضوية EV GO  مجانية لمدة عامين.

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