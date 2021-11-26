إشادة برلمانية باحتفالية افتتاح طريق الكباش بمحافظة الأقصر بحضور السيسى.. وكيل أول النواب: أسطوري.. وحضور الرئيس أكبر ترويج للسياحة عالميا.. ونائبة: يدل على عظمة وفخامة الحضارة المصرية القديمة

نائب بالشيوخ : افتتاح طريق الكباش يعزز التعافي من آثار كورونا سريعا

نائبة: احتفالية طريق الكباش أبهرت العالم بحضارة المصريين.. وتطالب بخطة لاستغلال الحدث

برلماني: ننطلق للجمهورية الجديدة باحتفال فخم يليق بتاريخ وحضارة مصر

أشاد عدد من النواب بإحتفال افتتاح طريق الكباش بمحافظة الأقصر وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى بالأسطوري، وأكدوا أن هذا الاحتفال سوف يحقق مكاسب متعددة ومزايا كثيرة للدولة المصرية ودعم السياحة ، وأشاروا إلى أن مصر اليوم أبهرت العالم باحتفالية افتتاح طريق الكباش بمحافظة الأقصر، التي جسدت مشهدا مهيبا يدل على عظمة وفخامة الحضارة المصرية القديمة .

فى البداية وصف المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب احتفال افتتاح طريق الكباش بمحافظة الأقصر وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى بالأسطوري، مؤكدا أن هذا الاحتفال سوف يحقق مكاسب متعددة ومزايا كثيرة للدولة المصرية ودعم السياحة معرباً عن ثقته التامة فى أن هذا الاحتفال التاريخى والعالمى سيكون له آثاره الإيجابية للترويج الاثار والسياحة المصرية عالمياً حتى تسترد مصر مكانتها المرموقة على خريطة السياحة العالمية.

وقال "سعد الدين" فى تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم إنه إذا كان المصريون القدماء قد أبهروا العالم بما شيدوه من حضارة وآثار متعددة وقف أمامها كبار المهندسين والمفكرين عاجزين عن فك شفرة تصميمها فإن احفاد المصريين بقيادة الزعيم البطل الرئيس عبدالفتاح السيسى قد أبهروا العالم كله أيضا بما حققته مصر من إنجازات ومشروعات قومية عملاقة امتدت فى جميع أنحاء البلاد.

ووجه المستشار أحمد سعد الدين التحية والتقدير لجميع القيادات والمهندسين وخبراء الاثار والعمال الذين قاموا بتصميم طريق الكباش بهذه الصورة المعمارية والهندسية والاثرية رفيعة المستوى والتى شاهدها العالم كله من خلال متابعته لهذا الاحتفال معتبراً حضور الرئيس عبدالفتاح السيسى بمثابة دليل قاطع على دعمه لقطاع السياحة والاثار والترويج له عالمياً.

ووجه المستشار أحمد سعد الدين التهنئة القلبية لأهالى وجماهير محافظة الأقصر على افتتاح طريق الكباش والذى سيعود بالنفع على جميع العاملين بقطاع السياحة بمحافظة الأقصر وجميع محافظات الصعيد ، مناشداً الجميع بالحفاظ على هذا الإنجاز التاريخى ليظل خالداً وشاهداً على عظمة المصريين حتى تستفيد منه الأجيال القادمة.

وقال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، إن احتفالية افتتاح طريق الكباش بشكله الجديد بعد تطويره يعد نقلة كبيرة لمصر و للسياحة الثقافية بمحافظة الأقصر التي تعد متحفا مفتوحا، فضلا عن كونه يعزز التعافي السريع لقطاع السياحة من آثار أزمة كورونا التي ضربت كافة القطاعات و كان قطاع السياحة من أكثر القطاعات تأثرا في العالم.

وأضاف المهندس حازم الجندي، أنه رغم حالة الكساد السياحي الذي يشهده العالم إلا أن الدولة المصرية نجحت في استكمال خطوات دعم القطاع واستئناف ما بدأته من تطوير ونهضة شاملة في كافة القطاعات الحيوية بالدولة، كما كان للعديد من الاحتفاليات والأحداث السياحية المصرية مثل افتتاح متحف الحضارة وافتتاح طريق الكباش والاكتشافات الأثرية الجديدة آثارا إيجابية على قطاع السياحة في مصر.

‏‏ولفت الجندي، في بيان له، أن الدولة المصرية مازالت قادرة على إبهار العالم وإحداث طفرة كبيرة في كافة المجالات، واليوم استطاعت أن تستعرض حضارتها ونهضتها التي لم تبدأها اليوم بل من آلاف السنين أمام العالم، وتبعث بالعديد من الرسائل الهامة لدول بعينها بأن مصر دولة قوية وتمتلك تاريخا حافلا بالإنجازات والمواقف التي تجعلها محط اهتمام العالم أجمع.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن تطوير طريق الكباش والمنطقة المجاورة له وفقا لأحدث الانظمة الموجودة في العالم، فضلا عن تضمنه لمناطق صناعية لمصر القديمة، ومصانع لخدمة قطاع السياحة و مقاييس النيل وغيرها من الأنشطة التي ستخدم هذه المنطقة وتفتح الآلاف من فرص العمل للشباب، سيجعل منها نقطة جذب سياحي هامه على الخريطة السياحية العالمية.

وأشار إلى أن هذا الحدث يعزز من استمرار تواجد مصر في قائمة أهم المناطق جذبا في العالم، كما أنه سيرتقي بقطاع السياحة، ويساهم في إعادة مدينة الأقصر لخريطة السياحة العالمية بشكل أقوي، مثمناً الجهود التي بذلتها كافة القطاعات لإخراج حفل الافتتاح بهذا الشكل المبهر .

وأوضح أن الدولة المصرية تمتلك من الموارد والثروات ما يجعلها في مصاف دول العالم في مختلف القطاعات سواء الاستثمار أو الزراعة بجانب قطاع السياحة الذي يشهد طفرة غير مسبوقة خاصة في ظل الإرادة السياسية ودعم القيادة السياسية للقطاع الذي يوفر ما قيمته ١٢٪؜ من إجمالي القوة البشرية في سوق العمل المصري.

وقالت النائبة أمل رمزي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، ورئيس لجنة السياحة بحزب الوفد، إن مصر اليوم أبهرت العالم باحتفالية افتتاح طريق الكباش بمحافظة الأقصر، التي جسدت مشهدا مهيبا يدل على عظمة وفخامة الحضارة المصرية القديمة التي ما زالت محتفظة برونقها وجمالها وسر إبداعها.

وأشادت عضو مجلس الشيوخ، بكافة الاستعدادات التي قامت بها وزارة السياحة والآثار، بالتعاون مع المجلس الأعلى للآثار على قدم وساق لتنظيم الاحتفالية وخروجها بهذا المظهر الحضاري.

واضافت أن هذا الحدث الجلل كان منتظر منذ أكثر من 70 عاما ولا يقل أهمية عن موكب المومياوات التي احتفت به مصر أمام العالم وحاز على إعجاب الجميع بعظمة الحضارة المصرية القديمة وقيمة الإنسان المصري الذي طالما ابتكر وتفنن في تكوين حضارته .

وأكدت رمزي، في بيان لها، أن هذه الاحتفالية غيرت من معالم الخريطة السياحية لمصر، لا سيما في ظل انفتاح مصر على العالم بعد سيطرتها على جائحة فيروس كورونا والتي لم تؤثر على القطاع السياحي لفترة طويلة، مشيرة إلى أن محافظة الأقصر كانت قبلة الدولة المصرية في هذه الاحتفالية وقُدمت للعالم كمتحفا مفتوحاً لعرض الآثار المصرية الخلابة.

ولفتت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالشيوخ، أن المجهود الذي بذلته الحكومة المصرية بشأن إنهاء اعمال تطوير وتجهيز المنطقة الأثرية بمعابد الأقصر والكرنك، ورفع كفاءة الخدمات السياحية المقدمة للزائرين بها، كان له صدى إيجابي في عرض المعابد وطريق الكباش خلال الاحتفالية، لا سيما في ظل وجود تغطية إعلامية كبرى لنقل الحدث للعالم أجمع على غرار احتفالية موكب المومياوات، وذلك حتى يرى العالم ويشاهد عظمة الحضارة المصرية .

وأشارت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن هذا الحدث فرصة سانحة أمام شركات السياحة لعرض خريطة تسويقية أمام الزائرين والعالم واستغلال هذا الحدث في الترويج للسياحة المصرية وآثارها ، بجانب زيادة فرص النشاط واشغالات الفنادق في تلك الفترة، من خلال وضع خطة واستراتيجية محكمة لاستغلال هذه الاحتفالية، مما سيساهم في زيادة العائد المادي من هذا القطاع.

وأشاد النائب محمد حمزة عضو مجلس الشيوخ أن مصر بهرت العالم أجمع بافتتاح طريق الكباش بأرض الملوك والسحر والجمال محافظة الأقصر، واصفًا المشهد بالرائع فقد لخص الحضارة والتاريخ والانتماء والثقافة والفن والأديان والتراث والرقي والعظمة والوطنية.

وأضاف حمزه فى بيان صحفى له: ننطلق للجمهورية الجديدة التي وضع نواتها الرئيس عبد الفتاح السيسي باحتفال فخم يليق بتاريخ وحضارة مصر واحتفاء بأعظم كنوزها ، فمصر في عهد الرئيس السيسي تبهر العالم بخطي سريعة لبناء دولة حديثة تحافظ على اقدم حضارة عرفها البشر.

وهنأ حمزة الرئيس السيسي والحكومة المصرية والشعب المصري بهذا الحدث العالمي والتنظيم المميز الذي جعلنا نشعر بالفخر في الوقت الذي يمر العالم أجمع بجانحة كورونا .. إلا أن مصر بقيادة الرئيس السيسي تنظم هذا الحدث العالمي الذي أبهر العالم أجمع، مؤكدا أن مصر بقيادة الرئيس السيسي تعمل على نهضة حقيقية في البناء والتنمية والإنسانية مبنية على حضارة وتاريخ وحاضر يرسم المستقبل.

وأكد «حمزة» ، أن هذا الحدث فريد من نوعه وتابعه الملايين من كل انحاء العالم، مشددًا على أن الدولة المصرية تهتم بالسياحة والتنمية السياحية المستدامة، إذ أن هذا الحدث العالمي سينعكس بالإيجاب على السياحة المصرية بعد انتهاء أزمة كورونا.