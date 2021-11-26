أخبار التوك شو.. مصر تبهر العالم بافتتاح طريق الكباش بحضور الرئيس السيسي.. وزاهي حواس: حتشبسوت أول من احتفل بعيد الخصوبة والخير "الأوبت"

تناولت برامج التوك شو، أمس الخميس، عددا من الأخبار المهمة في مختلف القضايا نرصد أبرزها فى التقرير التالى:

ألعاب نارية وإحياء عيد الأوبت.. مصر تبهر العالم بافتتاح طريق الكباش بحضور الرئيس السيسي|تفاصيل

حرص الرئيس السيسي على مصافحة الأطفال المشاركين في احتفالية افتتاح طريق الكباش والحديث إليهم، حيث التقط الرئيس صورة تذكارية على أول طريق الكباش مع مجموعة من الأطفال الذين كانوا يرتدون ملابس فرعونية .



أبرز لقطات احتفالية الكباش.. الطفلة شروق وعودة الحصري وأنشودة عيد الأوبت

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم احتفالية افتتاح طريق المواكب المقدسة الذى اشتهر بـ طريق الكباش، ولاقت الاحتفالية رواجا واسعا لما شملته من إتقان وتنظيم مبهر بالحفل

الكباش تحرس الحضارة.. أزياء فرعونية واستعراضات عن عيد الأوبت يشهدها السيسي

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي فعاليات احتفالية افتتاح طريق الكباش بالأقصر، وشهد فيلما تسجيليا عن معالم محافظة الأقصر السياحية الخلابة.



"الأقصر بلدنا بلد سواح".. السيسي يشهد عروضا استعراضية من مختلف المواقع الأثرية

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فعاليات احتفالية افتتاح طريق الكباش بالأقصر، وبدأ الحفل بأغنية للمطرب محمد حماقي والمطربة لارا إسكندر، وسط مجموعة من العروض الاستعراضية من مختلف المواقع الأثرية بالأقصر .



زاهي حواس: حتشبسوت أول من احتفل بعيد الخصوبة والخير "الأوبت"

قال الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق إن المصري القديم كان يطلق عليه " طريق الاله " والكباش الموجودة تتنوع في طبيعة رأسها فمنها من يحمل رأس كبش وأخرين برأس إنسان عادي مثل ابو الهول والآن يطلق على هذا الطريق " طريق الكباش ".

مرتديا الجلابية الصعيدي|أجنبي: أول يوم جئت إلى مصر قولت لازم أعيش هنا

عبر أحد الأجانب الذين قرروا أن يعيشوا ويقمون في مصر، عن حبه الشديد لمصر، حيث أنه يحاول تقليد المصريين في كل شئ سواء في العادات أو التقاليد حتى الملابس بسبب عشقه لمصر والمصريين.

تعرضت للخيانة كثيرا.. أصالة تكشف سبب انفصالها عن طارق العريان

قالت المطربة أصالة، إن سبب انفصالها عن طارق العريان هو طارق نفسه، ولا يوجد أشخاص او ممثلات تسببوا في انفصالها عن طارق العريان .



يعود إلى 3500 سنة.. مصطفى وزيري: طريق الكباش أقدم طريق عرفته البشرية

قال مصطفى وزيرى، أمين المجلس الأعلى للأثار، أن طريق الكباش أقدم طريق عرفته البشرية حيث يعود إلى 3500 سنة.



مدير حياة كريمة : تجهيز 500 مسكن جديد لمضاري سيول أسوان

قال الدكتور ولاء جاد، مدير مبادرة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية، إن أزمة السيول التي تعرضت لها أسوان أدت إلى خلل كبير في البنية الاساسية والمرافق والكثير من الفئات الأولى بالرعاية، وفي إطار حرص الرئيس السيسي على توفير حياة كريمة للمواطن، أعلن ضم قرى مركز أسوان لمبادرة "حياة كريمة".

