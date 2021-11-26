كبير عمال معابد الكرنك: العالم بيحسدنا على تاريخنا

قال محمود فاروق، كبير عمال معابد الكرنك، عن احتفالية طريق الكباش إن جميع المصريين، وخاصة أبناء الأقصر يفتخرون بحضارتهم أمام العالم، مؤكدا أن القدماء المصريين امكانياتهم كانت في عقولهم.



وأضاف كبير عمال معابد الكرنك خلال حواره ببرنامج " صباح الخير يامصر " المذاع على فضائية "الأولى المصرية" : "العالم كله بيحسدنا على حضارتنا المصرية العريقة.. أنا اشتغلت في الأقصر وخارجها وكنت من العمال المشاركين في بناء ميدان التحرير وبناء العاصمة الإدارية الجديدة".





وتابع كبير العمال بمعابد الكرنك: "أول مرة اتكرمت كان من الفنان نور الشريف والدكتور زاهي حواس بعد ماركبت أول كبش في طريق الكباش في 2011 وده كان فخر كبير ليا ومن أجمل والذكريات في حياتي".





وأوضح أنه نشأ وسط الآثار وتعلم تاريخ الآثار المصرية أبًا عن جد وهو ما يفتخر به، ويجعله سعيدا عندما يلتقي بالسائحين ويحدثهم عن تاريخ مصر وآثارها بمحافظة الأقصر.

