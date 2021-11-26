شبيهة لطرازات الطرق الوعرة... سوزوكي تكشف عن SX4 S الكروس الجديدة

كشفت شركة سوزوكي عن إصدارها الجديد من SX4 S كروس موديل 2022 بعد فيس ليفت واضح جعلها شبيهة بطرازات الطرق الوعرة.

وفقا لموقع "موتور وان" المتخصص في السيارات، لم تنجح سوزوكي SX4 S كروس في جذب الانتباه إليها وسط بحر سيارات الكروس أوفر التي تغرق الأسواق بالرغم أنها متواجدة في الأسواق منذ 2006، ولذلك قررت العلامة التجارية اليابانية إعادة تصميمها بالكامل لتكون أكثر جاذبية، وتقديم نسخة هجينة.



تدخل سوزوكي SX4 S كروس الجيل الثاني وهي بتصميم أكثر عضلية وقوة مع خطوط انسيابية اقل من سابقتها، وأقواس عجلات أكثر بروزًا وأكبر عن ذي قبل، مع شبكة هوائية سوداء وقضبان على سقف السيارة وسبويلر خلفي، مع مظهر تقليدي لسيارات الدفع الرباعي، وثلاث مصابيح "ليد" أمامية تصفي عليها طابع عصري أني، التغيير الأكبر كان في الجهو الخلفية للسيارة التي تميزة بمصابيح غضاءة أكبر من الموديل الحالي وبروز المصد الخلفي بطريقة تضفي عليها طابعًا رياضيًا.

يبلع طول سوزوكي SX4 S كروس 4300 ملم طولا و1785 عرضًا و1585 ارتفاعًا عن الأرض بقاعدة عجلات 2600 ملم.



تأتي القوة من محرك بقوة 127 حصان بشاحن تربو سهة 1.4 لتر يعمل بالبنزين، ومزود ببطارية تعل بجهد 48 فولت وهي قادرة على التسارع من نقطة الثبات إلى 62 ميل في الساعة خلال 9.5 ثانية، أو خلال 10.2 ثانية في إصدار الدفع الرباعي، مع سرعة قصوى 121 ميل في الساعة، وتأتي بعلبة تروس يدوية وناقل حركة يدوي من 6 سرعات وتقدم سوزوكي ناقل حركة آلي من 6 سرعات كخيار متاح للعملاء.



تقدم سوزوكي طراز SX4 S كروس بفئتين من التخصيص وهما "موشن" بسعر 24999 جنيه استرليني و"ألترا" بسعر 29799 جنيه استرليني.

