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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

حكاية سيارة سوزوكي ظهرت في فيلم ليلة القبض على بكيزة وزغلول

حكاية سيارة سوزوكي
حكاية سيارة سوزوكي ظهرت في فيلم ليلة القبض على بكيزة و زغلول

" أنا بكيزة الدرمللي بنت الأصول" رحلت عن عالمنا سكينة المسرح وهانم الفن الفنانة القديرة سهير البابلي، بعد أن قدمت لنا الكثير من الأعمال العظيمة التي ستبقى عالقة في أذهاننا بخفة ظلها وضحكتها التي تملأ القلوب بالبهجة، رحلت أيقونة المسرح المصري بعد صراع عن عمر ناهز الـ 84 عامًا بعد صراع طويل مع المرض، وقد تركت لنا إهداءها البسيط الذي حمل كلمات " إهداء إلى كل المكشرين والمبوزين والمكتئبين والمتجهمين .. إضحك " في فيلمها الكوميدي ليلة القبض على بكيزة و زغلول.

فيلم " ليلة القبض على بكيزة و زغلول "

قدمت الفنانة الراحلة سهير البابلي العديد من الأعمال الكوميدية البارزة والتي أصبحت شخصيتها أيقونية كشخصية بكيزة هانم الدرمللي في فيلم " ليلة القبض على بكيزة و زغلول "، حينما كانت سيدة أرستقراطية تملك الكثير من المال، ولكن فجأة أصبحت لا تملك شيء سوى الملابس التي ترتديها ولا مأوى لها، فيصادقها القدر بابنة زوجها المتوفي فتاة غريبة الاطوار حتى اسمها عجيب كهيئتها حيث تدعى بـ" زغلول " والتي جسدت دورها الفنانة إسعاد يونس، استقلا غرفة للعيش بها فوق أسطح أحد المنازل، وخلال عيشهما معًا أخذت المصائب تصب فوق رأسهم تباعًا حتى وقعا ضحية غبائهما بين أيدي أفراد إحدى العصابات العالمية ليستغلانهما في قضاء مهمتهما.

فيلم " ليلة القبض على بكيزة و زغلول "

أرادت العصابة الحصول على الميكروفيلم الذي يحتوي على مخطتهم لتنفيذ العملية، والذي كان يتواجد بحوزة بكيزة و زغلول عن طريق الخطأ، فظلت تتبعهما بواسطة سيارتهم التي ظن الجميع انها من إنتاج شركة صناعة السيارات الامريكية جيب JEEP بسبب التشابه الكبير بينهما في تصميم الهيكل الخارجي، ولكن هذه السيارة أنتجتها الشركة اليابانية الشهيرة لصناعة السيارات سوزوكي SUZUKI.

فيلم " ليلة القبض على بكيزة و زغلول "

قررت الشركة اليابانية لصناعة السيارات سوزوكي SUZUKI الاتجاه نحو البدء في خط انتاج جديد لصناعة السيارات ذات قوة الدفع الرباعية، في محاولة منها للتنوع في صناعاتها وتغيير مسارها لإرضاء مختلف الأذواق، فقامت بطرح الطراز الأول لها من فئة الدفع الرباعي سوزوكي لايت جيب 10 وذلك في أواخر ستينيات القرن الماضي وتحديدً في العام 1968.

فيلم " ليلة القبض على بكيزة و زغلول "

ليستمر بعد ذلك خط إنتاج شركة سوزوكي SUZUKI للسيارات ذات قوة الدفع الرباعية والتي جاء من بينها الطراز SUZUKI LJ 80، الذي كان يطارد بكيزة و زغلول خلال أحداث فيلم " ليلة القبض على بكيزة و زغلول وكان موديل عام 1988، هذا الطراز الذي استمد قوته من محرك مكون من 4 أسطوانات بسعة 797 سي سي.

فيلم " ليلة القبض على بكيزة و زغلول "

 شارك الفنانة الراحلة سهير البابلي بطولة فيلم ليلة القبض على بكيزة و زغلول، مجموعة من كبار نجوم الفن يأتي من بينهم " إسعاد يونس، يوسف شعبان، أسامة عباس، وحيد سيف، نظيم شعراوي، أحمد خليل، أحمد راتب، حسن شمس، مفيد عاشور، يوسف فوزي، محمد حمدي، سيد صادق، أشرف عبد الباقي "، ومن إخراج محمد عبد العزيز، و تأليف و سيناريو وحوار إسعاد يونس، وتم عرض هذا الفيلم لأول مرة بدور العرض السينمائية في 16 مايو من العام 1988.

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