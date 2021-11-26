كريم مصيلحي: افتتاح طريق الكباش رسالة للعالم بعظمة الحضارة المصرية

أثني كريم مصيلحي، الأمين المساعد بالأمانة العامة للمواطنة بحزب حماة الوطن، على افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، طريق الكباش بمحافظة الأقصر، مؤكدا الافتتاح اسطورى وتاريخي، ورسالة للعالم بعظمة الحضارة المصرية وأهميتها.

وقال مصيلحي، إن الاحتفال يحقق مكتسبات عديدة منها عودة لتنشيط السياحة فى مصر من جديد وخاصة فى ظل حالة الطقس المعتدلة والتى يأتى إليها السياح قاصدا من كافة دول العالم، مما يسهم فى حركة النشاط الاقتصادي والتجارى وغيرها من الأنشطة والمجالات المرتبطة سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، مضيفا أن الاحتفال تاريخي يؤكد على مكانة مصر المرموقة على خريطة السياحة العالمية بين الدول.

وأضاف مصيلحي، أن الدولة المصرية فى ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، تخطو بثبات نحو مزيد من التقدم والرقى والإزدهار وتحقيق طفرة وهو الأمر الذي ظهر فى كافة القطاعات، ولعل قطاع السياحة يعد من أهم القطاعات التى تلعب دور أساسي فى تحقيق إيرادات سيكون لها دور كبير فى إنعاش الخزانة العامة للدولة.

وأشار إلى أن الاحتفالية تأكيدا على حالة الاستقرار والأمن والأمان التي تتمتع بها مصر والتأكيد على إظهار القوة الناعمة لمصر من خلال الإمكانيات السياحية الموجودة بها .