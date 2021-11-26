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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

إعلان النتائج النهائية لبطولتي السباحة وسباحة الزعانف للجامعات المصرية

صدى البلد

اختتمت مساء أمس الخميس، فعاليات بطولتي السباحة وسباحة الزعانف للجامعات والمعاهد العليا المصرية، بمقر الجامعة الأمريكية بالقاهرة، بمشاركة ٦٠٠ طالب وطالبة من ٣٠ جامعة مصرية.

يأتي ذلك برعاية د.خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، ود. أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وأقيمت فعاليات البطولة تحت إشراف د. صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، ود. هشام الجيوشي سكرتير عام الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، وك. بهاء مختار رئيس قطاع البطولة والمنافسة بالاتحاد الرياضي المصري للجامعات، وأ. سامح الشاذلي، رئيس الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، وم. شريف العريان مدير الرياضة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، ود. حازم الروبي، د. محمد رمضان - أ. محمد عبدالسلام المشرفين على البطولة من الاتحاد الرياضي للمصري للجامعات.

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وأقيمت فعاليات البطولة تحت إشراف د. صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، ود. هشام الجيوشي سكرتير عام الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، وك. بهاء مختار رئيس قطاع البطولة والمنافسة بالاتحاد الرياضي المصري للجامعات، وأ. سامح الشاذلي، رئيس الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، وم. شريف العريان مدير الرياضة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، ود. حازم الروبي، د. محمد رمضان - أ. محمد عبدالسلام المشرفين على البطولة من الاتحاد الرياضي للمصري للجامعات.


وأسفرت النتائج النهائية لبطولة السباحة عن الآتي:

سباق ١٠٠م ظهر طالبات:

- المركز الأول: الطالبة/ هيا صلاح محمود، الجامعة الفرنسية.

- المركز الثاني: الطالبة/ فرح أسامه أحمد، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا. 

- المركز الثالث: الطالبة/ حبيبه مصطفى حسن، جامعة الإسكندرية.


سباق ١٠٠م فراشة طالبات:

- المركز الأول: الطالبة/ سارة محمد حسن،  جامعة القاهرة.  

- المركز الثاني: الطالبة/ نورهان محمد، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا. 

- المركز الثالث: الطالبة/ لينا عبدالوهاب، الجامعة البريطانية.

 

سباق ٢٠٠م صدر طلبة: 

- المركز الأول: الطالب/ أحمد إسماعيل، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا. 

- المركز الثاني: الطالب/ سيف الدين سامح، جامعة أكتوبر.

- المركز الثالث: الطالب/ زياد أسامة احمد، جامعة الإسكندرية.


سباق ١٠٠م فراشة طلبة:

- المركز الأول: الطالب/ صهيب خالد أحمد، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا. 

- المركز الثاني: الطالب/ عمار حسام، الجامعة الأمريكية.

- المركز الثالث: الطالب/ ابراهيم احمد، الأكاديمية العربية.


سباق ٢٠٠م متنوع طلبه:

- المركز الأول: الطالب/ يوسف هاني، جامعة مصر الدولية.

- المركز الثاني: الطالب/ عمر أسامة أحمد، جامعة الإسكندرية. 

- المركز الثالث: الطالب/ عبدالرحمن أشرف، جامعة المنصورة.


سباق ١٠٠م حرة طلبة: 

- المركز الأول: الطالب/ كريم حاتم، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا. 

 

 

- المركز الثاني: الطالب/ سيف طارق، جامعة عين شمس.

- المركز الثالث: الطالب/ مصطفى الطحان، التعليم العالي.


سباق ١٠٠م حرة طالبات: 

- المركز الأول: الطالبة/ جيهان أحمد، الأكاديمية العربية.

- المركز الثاني: الطالبة/ ندى أحمد، جامعة الإسكندرية.

- المركز الثالث: الطالبة/ فرح طارق، جامعة عين شمس.


سباق ١٠٠م ظهر طلبة: 

- المركز الأول: الطالب/ عبدالرحمن جمال، جامعة الإسكندرية. 

- المركز الثاني: الطالب/ وليد محمد صبحي، جامعة المنصورة.

- المركز الثالث: الطالب/ يوسف محمد، جامعة الإسكندرية.


سباق ٤٠٠م حرة طلبة: 

- المركزالأول: الطالب/ محمد عادل مصلحى، جامعة عين شمس.

- المركز الثاني: الطالب/ حمزه أدهم، التعليم العالى.

- المركز الثالث: الطالب/ محمد مدحت، التعليم العالي.


سباق ٢٠٠م متنوع طلبه:

- المركز الأول: الطالب/ يوسف هاني، جامعة مصر الدولية.

- المركز الثاني: الطالب/ عمر أسامة أحمد، جامعة الإسكندرية. 

- المركز الثالث: الطالب/ عبدالرحمن أشرف، جامعة المنصورة.


سباق ١٠٠م حرة طلبة: 

- المركز الأول: الطالب/ كريم حاتم، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا. 

- المركز الثاني: الطالب/ سيف طارق، جامعة عين شمس.

- المركز الثالث: الطالب/ مصطفى الطحان، التعليم العالي.


سباق ١٠٠م حرة طالبات: 

- المركز الأول: الطالبة/ جيهان أحمد، الأكاديمية العربية.

- المركز الثاني: الطالبة/ ندى أحمد، جامعة الإسكندرية.

- المركز الثالث: الطالبة/ فرح طارق، جامعة عين شمس.


سباق ١٠٠م ظهر طلبة: 

- المركز الأول: الطالب/ عبدالرحمن جمال، جامعة الإسكندرية. 

- المركز الثاني: الطالب/ وليد محمد صبحي، جامعة المنصورة.

- المركز الثالث: الطالب/ يوسف محمد، جامعة الإسكندرية.


سباق ٤٠٠م حرة طلبة: 

- المركزالأول: الطالب/ محمد عادل مصلحى، جامعة عين شمس.

- المركز الثاني: الطالب/ حمزه أدهم، التعليم العالى.

- المركز الثالث: الطالب/ محمد مدحت، التعليم العالي.


سباق ٢٠٠م فراشة طلبة:       

- المركز الأول: الطالب/ إبراهيم أحمد إبراهيم، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.

- المركز الثاني: الطالب/ مصطفى طارق مصطفى، الجامعة الأمريكية.   

- المركز الثالث: الطالب/ مصطفى عبدالله، جامعة الإسكندرية.

التعليم العالي جامعة المنصورة وزير الشباب الجامعة الأمريكية وزير الشباب والرياضة

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