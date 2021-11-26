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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية عن متحور جنوب أفريقيا: قرار منع السفر يستلزم متابعة جيدة قبل اتخاذه

النائبة إيرين سعيد
النائبة إيرين سعيد عضو لجنة الشئون الصحية

قالت النائبة إيرين سعيد عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أنه من الطبيعي وجود متحورات من فيروس كورونا كل فترة، موضحة أنه بالأمس القريب كان متحور دلتا والذي تسبب ظهوره في عمل قلق كبير.

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جاء ذلك تعليقا على  سلالة كورونا الجديدة "B.1.1.529"  المكتشفة في جنوب إفريقيا، مضيفة في تصريحات لـ"صدى البلد" أن وزارة الصحة تقوم بجهود كبيرة في متابعة الوضع الصحي بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، منوهة أيضا إلى أن البروتوكولات الموجودة بوزارة الصحة المصرية لا تقل عن عن البروتوكولات العالمية من حيث الأهمية.


وعن قرار منع دخول أي مسافر قادم من جنوب إفريقيا، والذي اتخذته عدد من الدول العربية قالت النائبة إيرين سعيد أن قرار وقف السفر أمر تخطيناه سابقا، ويتم اتخاذه إذا كانت الاضرار مميته، مشيرة إلى أن هناك علاقات تربطنا مع دولة جنوب أفريقيا ومصالح اقتصادية وسياسية، وهو أمر يستلزم المتابعة الجيدة قبل اتخاذ مثل هذا القرار.

هذا وتتابع وزارة الصحة والسكان البيانات الأولية الواردة من جنوب افريقيا بشأن التزايد السريع لمعدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد لا سيما في مقاطعة غاوتينغ، ومدى  ارتباط هذا الارتفاع في الحالات بوجود تحور في فيروس كورونا المستجد  كما تقوم اللجان العلمية والخبراء والباحثين  بالوزارة والجامعات ومراكز الأبحاث المصرية  بدراسة جميع البيانات الأولية المتعلقة بهذا التحور.

 

مصر وزارة الصحة مجلس النواب سلالة كورونا الجديدة فيروس كورونا وزارة الصحة والسكان

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