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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البحرين.. رئيس مجلس النواب تنادي بضرورة استمرار التعاون مع برلمانات الدول الإسلامية

رئيسة مجلس النواب
رئيسة مجلس النواب البحريني

أكدت  فوزية بنت عبداللة زينل رئيسة مجلس النواب البحريني رئيسة وفد الشعبة البرلمانية المشارك في أعمال الجمعية العامة الـ 143 للاتحاد البرلماني الدولي، أن استمرار التعاون والتنسيق بين برلمانات الدول الإسلامية، يُسهم في تعزيز العمل البرلماني المشترك.

 

وقالت أنه يجري توحيد المواقف والرؤى تجاه الموضوعات والقضايا التي تتم مناقشتها في المحافل البرلمانية الدولية، والنهوض بأطر التكامل بين المؤسسات التشريعية، وبما يلبي تطلعات شعوب المنطقة وطموحاتهم.

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جاء ذلك خلال اجتماع رؤساء المجالس التشريعية في الدول الإسلامية الذي عقد اليوم (الجمعة)، على هامش انعقاد الجمعية العامة الـ 143 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة، التي تقام في العاصمة الإسبانية مدريد.

 

وخلال الاجتماع الذي جمع بين رؤساء المجالس التشريعية الإسلامية، تم استعراض سبل تطوير العمل البرلماني المشترك، وتوحيد وجهات النظر بين السلطات التشريعية في الدول الإسلامية.

 

كما تم تبادل الرؤى حول الموضوعات المطروحة في اجتماع الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، وبحث تبني سياسات موحدة بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك للمجموعة الإسلامية، والسبل الكفيلة بتحقيق أجندة العمل المشترك.

 

حضر الاجتماع وفد الشعبة البرلمانية ممثلًا في : النائب عبدالنبي سلمان النائب الأول لرئيسة مجلس النواب، النائب محمد عيسى العباسي، المستشار راشد محمد بونجمة أمين عام لمجلس النواب.

البحرين مجلس النواب البرلمان مجلس النواب البحريني الدول الإسلامية تطوير العمل البرلماني

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