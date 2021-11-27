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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أوميكرون .. جمال شعبان يكشف سر تحور سلالة كورونا في جنوب أفريقيا

متحور كورونا
متحور كورونا

حالة من القلق والذعر انتشرت في العالم بعد ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا في جنوب أفريقيا، والمسمى بإسم أوميكرون .

 

وعلق الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، واستشاري أمراض القلب، أن فيروس كورونا عبارة عن الحمض النووي وحوله غلاف دهني، يخرج منه المخالب والأشواك، والمتحور الجديد هو عبارة عن تحور حدث من الأشواك الخارجة من كورونا الأصلي.

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وتابع “شعبان”، في بث مباشر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن فيروس كورونا كائن غير حي لا يتكاثر لكنه يحتاج إلى وضع مخالبه داخل الخلية البشرية ومن هنا يبدأ انتشاره ويحدث تحورات.

وأضاف، أن سر تحور فيروس كورونا هو اللقاح، فعند بدء وجود لقاح وازياد فعاليته، بدأ الفيروس يعمل على تغيير الطفرة الجينية وترتيب الأحماض الأمينية ليقضي على فعالية اللقاح.

وحسب منظمة الصحة العالمية، أن متحور كورونا أوميكرون يسبب الذعر خلال الفترة الحالية والمقبلة، وأشار الدكتور جمال شعبان، إلى أننا نبدأ فصل جديد مع فيروس كورونا.

وناشد شعبان بضرورة تلقي اللقاح، لأن المتحور الجديد شديد وليس ضعيفا.

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