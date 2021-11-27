كندا تحظر السفر من 6 دول أفريقية بسبب سلالة "أوميكرون"

قررت الحكومة الكندية، اليوم الجمعة، حظر السفر من 6 دول من جنوب إفريقيا بعد اكتشاف سلالة جديدة من (كوفيد-19) هناك.



وأعلن وزير الصحة الكندي جان إيف دوكلوس، اليوم الجمعة ،أن الحكومة ستفرض 5 إجراءات في محاولة للحد من انتشار السلالة الجديدة. وقال إنه لن يُسمح للأجانب الذين سافروا عبر جنوب إفريقيا خلال الـ 14 يوما الماضية بدخول البلاد. وتشمل تلك الدول جنوب إفريقيا وموزمبيق وناميبيا وزيمبابوي وبوتسوانا وليسوتو وإسواتيني.



ويتعين على جميع الذين وصلوا إلى كندا في آخر 14 يوما الخضوع للحجر صحي واختبار الفيروس. كما يتعين عليهم البقاء في العزل حتى يحصلوا على نتيجة اختبار سلبية. كما يجب على المواطنين الكنديين والمقيمين الدائمين القادمين من تلك البلدان إجراء اختبار كوفيد-19 قبل عودتهم. وسيحتاجون إلى الحجر الصحي في فندق معين حتى يحصلوا على نتيجة سلبية. بعد ذلك، سيتمكنون من الحجر الصحي في المنزل حتى يتم اختبارهم سلبيا بعد 10 أيام من وصولهم.



كانت الخارجية الكندية قد أصدرت في وقت سابق اليوم تحذيرا ضد السفر إلى جنوب إفريقيا. وقال دوكلوس: "نريد حقا التأكد من أننا نبذل كل ما في وسعنا لحماية صحة وسلامة الكنديين".



والسلالة الجديدة، التي تحمل إسم "أوميكرون"، وصفته منظمة الصحة العالمية بعد ظهر اليوم الجمعة بأنه مثير للقلق. كما وصفها العلماء بالـ "أسوأ على الإطلاق"، حيث تحتوي على ما يسمى "بروتين سبايك" بخلاف البروتين الموجود في فيروس كورونا الأصلي الذي صُنعت اللقاحات على أساسه.