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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواعيد مباريات اليوم السبت 27 - 11 - 2021 والقنوات الناقلة

محمد صلاح
محمد صلاح

تقام  اليوم السبت 27 - 11 - 2021 العديد من المباريات البارزة فى مختلف دوريات العالم فى مقدمتها مواجهة ليفربول أمام ساوثهامبتون فى إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي.

 

جاءت مواجهات اليوم السبت على النحو التالي : 

نهائى كأس الليبرتادوريس

 

بالميراس VS فلامينجو – الساعة العاشرة مساء

 

الدورى الإنجليزي


آرسنال VS نيوكاسل يونايتد – الساعة الثانية والنصف ظهر على قناة beIN Sports 1 HD Premium

 

ليفربول VS ساوثهامبتون – الساعة الخامسة مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium

 

كريستال بالاس VS أستون فيلا – الساعة الخامسة مساء beIN Sports 3 HD Premium


نوريتش سيتي VS وولفرهامبتون – الساعة الخامسة مساء

 

برايتون VS ليدز يونايتد – الساعة السابعة والنصف مساء beIN Sports 1 HD Premium


الدورى الإسباني


ديبورتيفو ألافيس VS سيلتا فيجو – الساعة الثالثة عصرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium

 

فالنسيا VS رايو فاليكانو – الساعة الخامسة والربع مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

 

ريال مايوركا VS خيتافي – الساعة السابعة والنصف مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium


فياريال VS برشلونة – الساعة العاشرة مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

 

الدورى الإيطالي

 

إمبولي VS فيورنتينا – الساعة الرابعة عصرا


سامبدوريا VS هيلاس فيرونا – الساعة الرابعة عصرا

 

يوفنتوس VS أتلانتا – الساعة السابعة مساء

 

فينيزيا VS انتر ميلان – الساعة العاشرة إلا ربع

 

الدورى الألماني

 

جرويتر فورت VS هوفنهايم – الساعة الرابعة والنصف عصرا


بوخوم VS فرايبورج – الساعة الرابعة والنصف عصرا

 

كولن VS بوروسيا مونشنجلادباخ – الساعة الرابعة والنصف عصرا


هيرتا برلين VS أوجسبورج – الساعة الرابعة والنصف عصرا

 

فولفسبورج VS بوروسيا دورتموند – الساعة الرابعة والنصف عصرا

 

بايرن ميونخ VS أرمينيا بيليفيلد – الساعة السابعة والنصف مساء


الدورى الفرنسي

 

ليل VS نانت – الساعة السادسة مساء


نيس VS ميتز – الساعة العاشرة مساء

 

الدورى السعودي


الباطن VS الحزم- الساعة الثانية ظهرا على قناة الرياضية السعودية


الاتفاق VS الفيصلي – الساعة الرابعة والنصف عصرا على قناة الرياضية السعودية

 

الاتحاد VS الطائي – الساعة السابعة إلا ربع مساء على قناة الرياضية السعودية


 

 


 

ليفربول ساوثهامبتون الدوري الإنجليزي بالميراس فلامينجو أرسنال برشلونة فياريال يوفنتوس إنتر ميلان أتلانتا بايرن ميونخ الدوري السعودي جدول مباريات السبت

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