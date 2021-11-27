مواعيد مباريات اليوم السبت 27 - 11 - 2021 والقنوات الناقلة

تقام اليوم السبت 27 - 11 - 2021 العديد من المباريات البارزة فى مختلف دوريات العالم فى مقدمتها مواجهة ليفربول أمام ساوثهامبتون فى إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي.

جاءت مواجهات اليوم السبت على النحو التالي :

نهائى كأس الليبرتادوريس

بالميراس VS فلامينجو – الساعة العاشرة مساء

الدورى الإنجليزي



آرسنال VS نيوكاسل يونايتد – الساعة الثانية والنصف ظهر على قناة beIN Sports 1 HD Premium

ليفربول VS ساوثهامبتون – الساعة الخامسة مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium

كريستال بالاس VS أستون فيلا – الساعة الخامسة مساء beIN Sports 3 HD Premium



نوريتش سيتي VS وولفرهامبتون – الساعة الخامسة مساء

برايتون VS ليدز يونايتد – الساعة السابعة والنصف مساء beIN Sports 1 HD Premium



الدورى الإسباني



ديبورتيفو ألافيس VS سيلتا فيجو – الساعة الثالثة عصرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium

فالنسيا VS رايو فاليكانو – الساعة الخامسة والربع مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

ريال مايوركا VS خيتافي – الساعة السابعة والنصف مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium



فياريال VS برشلونة – الساعة العاشرة مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

الدورى الإيطالي

إمبولي VS فيورنتينا – الساعة الرابعة عصرا



سامبدوريا VS هيلاس فيرونا – الساعة الرابعة عصرا

يوفنتوس VS أتلانتا – الساعة السابعة مساء

فينيزيا VS انتر ميلان – الساعة العاشرة إلا ربع

الدورى الألماني

جرويتر فورت VS هوفنهايم – الساعة الرابعة والنصف عصرا



بوخوم VS فرايبورج – الساعة الرابعة والنصف عصرا

كولن VS بوروسيا مونشنجلادباخ – الساعة الرابعة والنصف عصرا



هيرتا برلين VS أوجسبورج – الساعة الرابعة والنصف عصرا

فولفسبورج VS بوروسيا دورتموند – الساعة الرابعة والنصف عصرا

بايرن ميونخ VS أرمينيا بيليفيلد – الساعة السابعة والنصف مساء



الدورى الفرنسي

ليل VS نانت – الساعة السادسة مساء



نيس VS ميتز – الساعة العاشرة مساء

الدورى السعودي



الباطن VS الحزم- الساعة الثانية ظهرا على قناة الرياضية السعودية



الاتفاق VS الفيصلي – الساعة الرابعة والنصف عصرا على قناة الرياضية السعودية

الاتحاد VS الطائي – الساعة السابعة إلا ربع مساء على قناة الرياضية السعودية







