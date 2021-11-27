مواعيد مباريات اليوم السبت 27 - 11 - 2021 والقنوات الناقلة

تقام اليوم السبت 27 - 11 - 2021 العديد من المباريات البارزة فى مختلف دوريات العالم فى مقدمتها مواجهة ليفربول أمام ساوثهامبتون فى إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي.
جاءت مواجهات اليوم السبت على النحو التالي :
نهائى كأس الليبرتادوريس
بالميراس VS فلامينجو – الساعة العاشرة مساء
الدورى الإنجليزي
آرسنال VS نيوكاسل يونايتد – الساعة الثانية والنصف ظهر على قناة beIN Sports 1 HD Premium
ليفربول VS ساوثهامبتون – الساعة الخامسة مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium
كريستال بالاس VS أستون فيلا – الساعة الخامسة مساء beIN Sports 3 HD Premium
نوريتش سيتي VS وولفرهامبتون – الساعة الخامسة مساء
برايتون VS ليدز يونايتد – الساعة السابعة والنصف مساء beIN Sports 1 HD Premium
الدورى الإسباني
ديبورتيفو ألافيس VS سيلتا فيجو – الساعة الثالثة عصرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium
فالنسيا VS رايو فاليكانو – الساعة الخامسة والربع مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium
ريال مايوركا VS خيتافي – الساعة السابعة والنصف مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium
فياريال VS برشلونة – الساعة العاشرة مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium
الدورى الإيطالي
إمبولي VS فيورنتينا – الساعة الرابعة عصرا
سامبدوريا VS هيلاس فيرونا – الساعة الرابعة عصرا
يوفنتوس VS أتلانتا – الساعة السابعة مساء
فينيزيا VS انتر ميلان – الساعة العاشرة إلا ربع
الدورى الألماني
جرويتر فورت VS هوفنهايم – الساعة الرابعة والنصف عصرا
بوخوم VS فرايبورج – الساعة الرابعة والنصف عصرا
كولن VS بوروسيا مونشنجلادباخ – الساعة الرابعة والنصف عصرا
هيرتا برلين VS أوجسبورج – الساعة الرابعة والنصف عصرا
فولفسبورج VS بوروسيا دورتموند – الساعة الرابعة والنصف عصرا
بايرن ميونخ VS أرمينيا بيليفيلد – الساعة السابعة والنصف مساء
الدورى الفرنسي
ليل VS نانت – الساعة السادسة مساء
نيس VS ميتز – الساعة العاشرة مساء
الدورى السعودي
الباطن VS الحزم- الساعة الثانية ظهرا على قناة الرياضية السعودية
الاتفاق VS الفيصلي – الساعة الرابعة والنصف عصرا على قناة الرياضية السعودية
الاتحاد VS الطائي – الساعة السابعة إلا ربع مساء على قناة الرياضية السعودية