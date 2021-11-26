مواعيد مباريات اليوم الجمعة 26 - 11 - 2021 و القنوات الناقلة

تقام اليوم الجمعة 26 - 11 - 2021 العديد من المباريات المهمة فى مختلف ملاعب العالم، فى مقدمتها مواجهات الدوري الاسباني والدوري الايطالي
مواعيد مباريات الدوري الإسباني
أتلتيك بيلباو X غرناطة – 10:00 مساءً - beIN Sports Connect
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي
كالياري X ساليرنيتانا – 9.45 مساءً
مواعيد مباريات الدوري الألماني
شتوتجارت X ماينز – 9.30 مساءً
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي
لانس X أنجيه – 10 مساءً - beIN Sports
مواعيد مباريات الدوري التركي
أضنة ديمرسبور X قاسم باشا – 7:00 مساءً
إسطنبول باشاك شهير X ألتاي – 7:00 مساءً
مواعيد مباريات الدوري السعودي
التعاون X الفيحاء – 4.50 مساءً
الأهلي X النصر – 6.40 مساءً
مواعيد مباريات الدوري المصري
البنك الأهلي X المقاولون العرب – 3:00 عصراً
الإسماعيلي X غزل المحلة – 5.30 مساءً
طلائع الجيش X فيوتشر – 8:00 مساءً