مواعيد مباريات اليوم الجمعة 26 - 11 - 2021 و القنوات الناقلة

تقام اليوم الجمعة 26 - 11 - 2021 العديد من المباريات المهمة فى مختلف ملاعب العالم، فى مقدمتها مواجهات الدوري الاسباني والدوري الايطالي

مواعيد مباريات الدوري الإسباني



أتلتيك بيلباو X غرناطة – 10:00 مساءً - beIN Sports Connect

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي



كالياري X ساليرنيتانا – 9.45 مساءً

مواعيد مباريات الدوري الألماني



شتوتجارت X ماينز – 9.30 مساءً

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي



لانس X أنجيه – 10 مساءً - beIN Sports

مواعيد مباريات الدوري التركي



أضنة ديمرسبور X قاسم باشا – 7:00 مساءً

إسطنبول باشاك شهير X ألتاي – 7:00 مساءً

مواعيد مباريات الدوري السعودي



التعاون X الفيحاء – 4.50 مساءً

الأهلي X النصر – 6.40 مساءً

مواعيد مباريات الدوري المصري



البنك الأهلي X المقاولون العرب – 3:00 عصراً

الإسماعيلي X غزل المحلة – 5.30 مساءً

طلائع الجيش X فيوتشر – 8:00 مساءً