عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد ظهور متحور كورونا الجديد

أستراليا: الحجر الصحي على المسافرين القادمين من 9 دول أفريقية

صورة توضيحية
صورة توضيحية

قررت السلطات الأسترالية، اليوم السبت، تطبيق الحجر الصحي على المسافرين القادمين من 9 دول أفريقية منعا لانتشار متحور"أوميكرون" من فيروس كورونا.

وحظرت بريطانيا، في وقت سابق من الجمعة، الرحلات الجوية من جنوب أفريقيا وبوتسوانا وليسوتو وإيسواتيني وزيمبابوي وناميبيا بعد اكتشاف متحور جديد لفيروس كورونا في جنوب إفريقيا.

كما أعلنت منظمة الصحة العالمية، إدراج المتحور الجديد من فيروس كورونا ضمن قائمة "المتغيرات المثيرة للقلق".

وقالت المنظمة في مؤتمر صحفي افتراضي، إن المتغير الذي عرف أولا باسم "B.1.1.529" أصبح رسميا أحد أشكال القلق، وإنها أطلقت عليه الاسم "أوميكرون".

وتحمل هذه النسخة ضعف عدد التحورات في السلالة "دلتا"، ومن بينها مرتبطة بتفادي الاستجابة المناعية الناتجة عن كل من العدوى السابقة والتطعيم، وكذلك تحورات مرتبطة بزيادة العدوى.

ومساء الجمعة، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه تم رصد سلالة خطيرة جديدة لفيروس كورونا يؤكد ضرورة إزالة قيود الملكية الفكرية عن اللقاحات لكي تكون متاحة في كل أنحاء العالم.

وقال بايدن، في بيان نشره البيت الأبيض مساء اليوم الجمعة: "الأنباء المتعلقة بهذه النسخة الجديدة من شأنها أن تؤكد بوضوح أكثر من أي وقت مضى لماذا لن تنتهي هذه الجائحة طالما لم يصبح التلقيح عالميا".

وتابع: "أدعو الدول التي ستشارك الأسبوع المقبل في اجتماع وزاري لمنظمة التجارة العالمية إلى الاستجابة لنداء الولايات المتحدة لتتخلي عن حماية الملكية الفكرية الخاصة بلقاحات كوفيد-19، لكي يصبح إنتاجها ممكنا في العالم كله".

وأردف الرئيس الأمريكي: "دعمت هذا الموقف في أبريل. هذا الخبر اليوم يؤكد على أهمية المضي قدما في هذه العملية بسرعة".

بريطانيا إفريقيا الولايات المتحدة كوفيد-19 فيروس كورونا كورونا منظمة الصحة العالمية الصحة العالمية بايدن استراليا متحور كورونا متحور كورونا الجديد

موضوعات متعلقة

خطر العدوى شديد.. تحذير أوروبي عاجل من متحور كورونا الجديد

بعد انتشار متحور فيروس كورونا.. 5 طرق لتقوية المناعة دون أدوية

ترشيحاتنا

بايدن يحظر استقبال مواطني 8 دول إفريقية بسبب متحور "أوميكرون"

الصحة: متابعة على مدار الساعة للوضع الوبائي.. واللقاح حائط الصد الأول

فيروس طروادة يتسلل لمتجر هواوي.. برمجية خبيثة تنتشر داخل 190 تطبيق أندرويد

مواعيد مباريات اليوم السبت 27 - 11 - 2021 والقنوات الناقلة

سوزوكي تكشف الستار عن أحدث إصداراتها .. S-CROSS موديل 2022 |صور

أخبار العالم| متحور "أوميكرون" يثير هلع العالم وتحذير أوروبي من شدة عدوى كورونا الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العظمى 35 وموجة أمطار .. تحذير طارئ من الأرصاد |فيديو

عمرو أديب.. الدنيا مقلوبة بسبب ظهور متحور جديد لفيروس كورونا فائق الانتشار

أوميكرون يثير الرعب عالميا ..منظمة الصحة العالمية تنتفض ومصر تتخذ إجراءات عاجلة

زيادة 15%.. مفاجأة حول زيادة الحد الأدنى للمعاشات

وزير التعليم: لا توجد امتحانات مجمعة لطلاب المدارس هذا العام

زيادة سنوية بقيمة 15% ومعاش إضافي.. بشرى سارة لـ أصحاب المعاشات| تفاصيل

بداية من 1 ديسمبر.. تعرف على أسعار سلع التموين الجديدة

عمرو أديب يكشف معلومات جديدة عن البلجيكية المصابة بمتحور كورونا الجديد بعد عودتها من مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقطع مرعب.. شاهد ثعبان كوبرا أسود يشرب من كوب ماء| فيديو

عروس تستبدل عريسها بـ مانيكان لسبب صادم |فيديو

بـ 200 مليون جنيه.. بيع مخطوطة نظرية آينشتاين النسبية لـ مشتر مجهول

معجزة أنقذتها.. شاهد لحظة سقوط عجوز من الدور الـ 19|فيديو

فيديو

الناس شاغلة نفسها وماتعرفش حاجة.. تعليق من "بيج رامي" على زواجه الثاني

كليب إباحي .. بلاغ يتهم محمد رمضان بنشر فيديو مخل "فيديو"

فيديو جراف.. سيارة نقل تنهي حياة شاب داخل فرن.. ما القصة

ضحكت عليهم بالكتاكيت.. سيدة تنصب على المواطنين بالقاهرة

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: «التعدد .. مسئولية»

الدكتور صابر حارص يكتب: المرأة التي رباها الرب خير من التي رباها الأب

أماني عبدالعال تكتب: مناهضة العنف ضد المرأة

أحمد فرغلي رضوان يكتب : نقابة الموسيقيين .. غناء وإصلاح

إبراهيم يوسف يكتب: العدو الأزلي للإنسان

هدى عامر تكتب.. عالم من الكتب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (13)

إيمان الدربي

تشارلز وزوجته في مصر

مجدي أبوزيد

الإعلام وتطوير التعليم الفني

د.سالم الكتبي

موجات اللاجئين وتطور الحرب الهجينة

د. محمد مبروك

هكذا قالوا !

أحمد نجم

كيف تتحلى بشخصية ناجحة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «7»

مني أحمد

الساحرة فيروز

اﻟﻤﺰﻳﺪ