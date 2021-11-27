أستراليا: الحجر الصحي على المسافرين القادمين من 9 دول أفريقية

بعد ظهور متحور كورونا الجديد

قررت السلطات الأسترالية، اليوم السبت، تطبيق الحجر الصحي على المسافرين القادمين من 9 دول أفريقية منعا لانتشار متحور"أوميكرون" من فيروس كورونا.

وحظرت بريطانيا، في وقت سابق من الجمعة، الرحلات الجوية من جنوب أفريقيا وبوتسوانا وليسوتو وإيسواتيني وزيمبابوي وناميبيا بعد اكتشاف متحور جديد لفيروس كورونا في جنوب إفريقيا.

كما أعلنت منظمة الصحة العالمية، إدراج المتحور الجديد من فيروس كورونا ضمن قائمة "المتغيرات المثيرة للقلق".

وقالت المنظمة في مؤتمر صحفي افتراضي، إن المتغير الذي عرف أولا باسم "B.1.1.529" أصبح رسميا أحد أشكال القلق، وإنها أطلقت عليه الاسم "أوميكرون".

وتحمل هذه النسخة ضعف عدد التحورات في السلالة "دلتا"، ومن بينها مرتبطة بتفادي الاستجابة المناعية الناتجة عن كل من العدوى السابقة والتطعيم، وكذلك تحورات مرتبطة بزيادة العدوى.

ومساء الجمعة، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه تم رصد سلالة خطيرة جديدة لفيروس كورونا يؤكد ضرورة إزالة قيود الملكية الفكرية عن اللقاحات لكي تكون متاحة في كل أنحاء العالم.

وقال بايدن، في بيان نشره البيت الأبيض مساء اليوم الجمعة: "الأنباء المتعلقة بهذه النسخة الجديدة من شأنها أن تؤكد بوضوح أكثر من أي وقت مضى لماذا لن تنتهي هذه الجائحة طالما لم يصبح التلقيح عالميا".

وتابع: "أدعو الدول التي ستشارك الأسبوع المقبل في اجتماع وزاري لمنظمة التجارة العالمية إلى الاستجابة لنداء الولايات المتحدة لتتخلي عن حماية الملكية الفكرية الخاصة بلقاحات كوفيد-19، لكي يصبح إنتاجها ممكنا في العالم كله".

وأردف الرئيس الأمريكي: "دعمت هذا الموقف في أبريل. هذا الخبر اليوم يؤكد على أهمية المضي قدما في هذه العملية بسرعة".