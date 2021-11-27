هاشتاج قائمة الخطيب كاملة يتصدر الترند ومغردون : أقوي رئيس نادي في مصر

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج قايمة الخطيب كاملة ، و جاء ذلك بعد ان أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النادي الأهلي فوز محمود الخطيب برئاسة القلعة الحمراء لمدة 4 سنوات قادمة حتى 2025 .

و تصدر الهاشتاج قائمة الاكتر تداولا وجاءت التعليقات كالاتي :

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النادي الأهلي التي جرت فعالياتها امس الجمعة فوز محمود الخطيب برئاسة القلعة الحمراء لمدة 4 سنوات قادمة حتى 2025 .

وحسم محمود الخطيب انتخابات النادي الأهلي لمدة 4 مواسم قادمة وفقا للإحصائيات الخاصة باللجان الانتخابية كما حسم العامري فاروق مقعد نائب رئيس النادي الأهلي لمدة أربع سنوات.

وعقب إعلان فوز قائمة محمود الخطيب فى ماراثون انتخابات النادي الاهلي إحتفل أعضاء الجمعية العمومية وهتفت : بيبو .. بيبو .. الله يا خطيب.