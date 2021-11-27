الري: إزالة 20 ألف حالة تعدى بمساحة تتجاوز 3.70 مليون متر مربع

صرح الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى أن أجهزة الوزارة تواصل العمل على تنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع بأعلى معدلات للتنفيذ مع مراعاة ضبط الجودة ، مشيراً لإنتهاء الوزارة من تأهيل ترع بأطوال تصل الى ٣٣٥٩ كيلومتر بمختلف المحافظات .

وقال وزير الموارد المائية والرى أنه جارى تأهيل ترع بأطوال تصل الى ٤٥٤٨ كيلومتر ، بالإضافة لتوفير الإعتمادات المالية لتأهيل ترع بأطوال ١٩١٧ كيلومتر تمهيدا لطرحها للتنفيذ ، لتصل إجمالى الأطوال التى شملها المشروع حتى تاريخه الى ٩٨٢٤ كيلومتر ، كما تم طرح أعمال تأهيل مساقى بأطوال ٤٦٦ كيلومتر ، وتم الإنتهاء من تأهيل مساقى بأطوال ٣٢ كيلومتر ، وجارى العمل في باقى الاطوال.

وفى مجال إزالة التعديات على مجرى نهر النيل والترع والمصارف وأملاك الرى .. صرح الدكتور عبد العاطى أنه تم حتى تاريخه إزالة أكثر من ٢٠ ألف حالة تعدى بمساحة تتجاوز ٣.٧٠ مليون متر مربع في إطار الحملات الموسعة للإزالات الجارية حالياً ، مشيراً إلى أن الإزالات تتم بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة ، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن ، لضمان توفير الاحتياجات المائية اللازمة لكافة الاستخدامات.

وتتواصل أعمال الإزالات لمخالفات الردم بالمجرى المائى لنهر النيل وللمبانى المقامة بالمخالفة داخل المنطقة المحظورة لنهر النيل بمختلف المحافظات .. حيث تم تنفيذ عدد (٢٠) قرار إزالة بمساحة ٣٦٥٠ متر مربع عبارة عن مبانى بقرية كفر الجزيرة بمركز ناصر بمحافظة بنى سويف ، وتنفيذ عدد (٢١) قرار إزالة بناحية القرامنة والضباعنة بمحافظة بنى سويف بمساحة ٣١٠٠ متر مربع عبارة عن مخالفات مباني بالبلوك الأبيض وإشغالات ، وعدد (٢) قرار ردم بمساحة ٨٠٠ متر مربع.

وتم تنفيذ عدد (٢٤) قرار إزالة منهم عدد (٢٢) قرار ردم بأتربه ومخلفات مبانى بمسطح ٦٢١١ متر مربع وعدد (٢) قرار إزالة لمبانى مخالفة عبارة عن غرف من البلوك الأبيض بمساحة ٢٣٠ متر مربع بناحيه نزله عبد اللاه بمركز أسيوط بالتنسيق مع قوات الشرطة وفى وجود مسئولى مجلس مدينة مركز أسيوط ، وباستخدام معدات الإدارة العامة لحماية وتطوير نهر النيل بأسيوط وتحت إشراف مهندسي وفنيى الإدارة ، وتنفيذ عدد (١١) قرار إزالة منهم عدد (٦) قرارات عباره مبانى وأحواش وأسوار من البلوك الأبيض بمساحة ٥٨٠ متر مربع وعدد (٥) قرارات ردم بناحية النخيلة بمركز أبوتيج بمحافظة أسيوط بالتنسيق مع قوات الشرطة وفى وجود مسئولى مجلس مدينه أبوتيج.

كما تم تنفيذ عدد (١٢) قرار إزالة بقرية ميت بدر خميس بمركز المنصورة بالدقهلية عبارة عن حالات ردم وحالات أخرى متنوعة بمساحة ١٩١١ متر مربع ، وتنفيذ عدد (١٩) قرار إزالة بمساحة ٩٩٠ متر مربع عبارة عن أعمال ردم وحالات أخرى متنوعة بمركز زفتي بمحافظة الغربية بالتنسيق مع شرطة مركز زفتى.

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