كشف الإعلامي أحمد حسن عن ظهور الموقع الرسمي لـ الأهلي بشكل جديد عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أحمد حسن :"الموقع الرسمي للأهلي يظهر بشكل جديد قبل انطلاق بطولة كأس العالم للأندية".

تتجه أنظار جماهير الكرة في الساعات الأولى من صباح الأحد، نحو ملعب "هارد روك" بمدينة ميامي الأمريكية، حيث يلتقي النادي الأهلي بنظيره إنتر ميامي الأمريكي، في افتتاح مباريات كأس العالم للأندية 2025.

ويشارك الأهلي في البطولة ضمن المجموعة الأولى إلى جانب كل من إنتر ميامي، بورتو البرتغالي، وبالميراس البرازيلي.

موعد مباراة الأهلي وإنتر ميامي:

الأهلي vs إنتر ميامي

التاريخ: الأحد 15 يونيو 2025

الوقت: الساعة 3:00 فجرًا بتوقيت القاهرة – 8:00 مساءً بتوقيت ميامي

الملعب: هارد روك – ميامي



القنوات الناقلة:

أعلنت مجموعة قنوات MBC حصولها على حقوق بث البطولة كاملة، ومن المقرر نقل المباراة عبر:

MBC مصر 1

MBC مصر 2

MBC Action

المعلقون:

مدحت شلبي وفارس عوض عبر قناتي MBC مصر 1 و2

فهد العتيبي عبر قناة MBC Action





ترددات القنوات الناقلة على نايل سات:

MBC مصر 1

11471 أفقي 27500



MBC مصر 2

11823 أفقي 27500



MBC Action

11471 أفقي 27500



MBC مصر

HD 11219 أفقي 27500

قائمة الأهلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – مصطفى شوبير – مصطفى مخلوف – محمد سيحا

خط الدفاع: ياسر إبراهيم – أشرف داري – مصطفى العش – أحمد رمضان بيكهام – محمد هاني – خالد عبد الفتاح – عمر كمال عبد الواحد – يحيى عطية الله – كريم الدبيس

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا – مروان عطية – حمدي فتحي – محمد مجدي أفشة – أحمد رضا – محمد علي بن رمضان – إمام عاشور – أليو ديانج – أحمد مصطفى زيزو

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر – حسين الشحات – أشرف بن شرقي – محمود حسن تريزيجيه – جراديشار – وسام أبو علي

مباريات الأهلي في المجموعة الأولى:

أمام فريق إنتر ميامي - 15 يونيو

أمام فريق بالميراس - 19 يونيو

أمام فريق بورتو البرتغالي - 24 يونيو