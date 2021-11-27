دينا أبو السعود: تخلصي من الرؤوس السوداء بمكون واحد فقط

قالت الدكتورة دينا أبو السعود، خبيرة التجميل، إن السيدات بأعمارهن المختلفة يعانين غالبا من مشاكل في البشرة، بسبب بعض المعاملات والممارسات الخاطئة مع البشرة.

وأضافت الدكتورة دينا أبو السعود ، خلال لقائها لـ برنامج "طبيب البلد" ، والمذاع على فضائية " صدى البلد "، من تقديم الإعلامية " مي البحيري"، أن البشرة تحتاج لترطيب مستمر، موضحة أن كريم بينكي يساعد على التخلص من الرؤوس السوداء .

فى سياق آخر، أضافت دينا أبو السعود أن كريم بينكي يحتوي على عناصر تعمل على إعادة تغذية وترميم البشرة نتيجة ما يوجد بداخله من فيتامينات، موجهة النصيحة إلى السيدات باستخدام كريم بينكي قبل الميك أب حتى يحمي البشرة من المكونات.



ولفتت إلى أن كريم بينكي يستخدم لجميع أنواع البشرة ويعمل على تقليل التهابات البشرة نتيجة احتوائه على مواد مرطبة، منوهة إلى أن كريم بينكي مرخص لدى وزارة الصحة.