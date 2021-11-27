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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هيما جو يتعاون مع كارول سماحة للمرة الثالثة في أحدث أغانيها

صدى البلد

تستعد المطربة اللبنانية كارول سماحة، لطرح أغنية جديدة تتعاون فيها مع هيما جو، والذي سيكون التعاون الثالث لهما.

 

وتعاونت كارول سماحة مؤخرا مع هيما جو في أحدث أغنياتها «يا شباب ويا بنات».

 

وكتبت كارول سماحة على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»: «هيدا كله تمثيل والعلاقات المشبوهة على قفا مين يشيل».

 

وتابعت كارول قائلة: «ترقبوا أغنيتي الجديدة ».

 

يذكر أن هيما جو تعاون مؤخرا مع النجوم هانى شاكر وخالد سليم ومحمد نور وأية عبد الرؤوف وهيثم سعيد ورنا سماحة ومى مصطفى.
 

هيما جو يشارك في كليبات جديدة مع جنات و رزان مغربي

 

يتعاون هيما جو ؛ في أحدث أعماله مع المطربة جنات والفنانة رزان مغربي في أغانيهم المقبلة .


وقال  هيما جو في تصريحات صحفية " الحمد لله، مثلت مصر في العديد من الدول العربية، وتعاونت  في عدة كليبات لنجوم الخليج أخرها المطربة الخليجية أميمة، للمخرجة بتول عرفة، وتوليت نفس المهمة في كليبات عدة نجوم لها كليباتهم سيتم طرحها خلال الفترة المقبلة منهم كارول سماحة وهانى شاكر وخالد سليم ومحمد نور وأية عبد الرؤوف وهيثم سعيد ورنا سماحة ومى مصطفى.


وتستعد جنات لإحياء حفلا غنائيا خلال الأيام المقبلة في ١٧ ديسمبر المقبل  وذلك بمصر الجديدة.

هيما جو كارول سماحة المطربة كارول سماحة هيدا كله تمثيل اللبنانية

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