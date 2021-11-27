عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نشعر بالفخر.. طارق الشناوي يشيد بموسيقى احتفالية طريق الكباش|فيديو

طارق الشناوي
طارق الشناوي

أشاد الناقد الفني طارق الشناوي، باحتفالية طريق الكباش بمحافظة الأقصر  وبالموسيقى التي كانت في كل فقرات الاحتفالية .


وقال طارق الشناوي في  مداخلة هاتفية بالإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة "صدى البلد": "سعدت بالعمل الفني الذي تم تقديمه في الاحتفالية وهو عمل فني جدير بحمل اسم مصر بالمعنى الجغرافي والتاريخي".

وأضاف طارق الشناوي :" الأقصر تعني الحضارة والتميز والإبداع وبالتالي كان من الضروري أن تكون الاحتفالية على نفس المستوى والاحتفالية جعلتنا نشعر  بفخر الانتماء للدولة المصرية ".

 

وتابع طارق الشناوي: "أرى أن أحمد  الموجي مؤلف موسيقى احتفالية طريق الكباش تعامل مع تراث راسخ مثل اغنية الاقصر بلدنا بلد سواح وتم إضافة تعديل على الموسيقى ولم يشعرنا بأي اختلاف".

طارق الشناوى الكباش طريق الكباش اخبار التوك شو مصر

ترشيحاتنا

700 كجم وجاهزة للإبحار.. نحاتو ديكور طريق الكباش يكشفون كواليس تنفيذ المراكب والمقصورات|صور

تحالف دولي يفجر مفاجأة بشأن متحورات كورونا الجديدة

مبادئ تربيت عليها.. أول تعليق من خالد الدرندلي بعد خسارة انتخابات الأهلي

قبل مواجهة المقاولون.. كارتيرون يغادر القاهرة إلى دبي

ترك الجثة وحاول الهرب..أب يقتل نجلته خلال تعنيفها والنيابة تقرر حبسة بالإسماعيلية

هل الخطأ في قراءة الفاتحة يبطل الصلاة؟.. الإفتاء تجيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جحود الأبناء.. رفع قضية حجر على الفنان القدير رشوان توفيق

سبب ارتفاع درجة الحرارة المفاجئ.. عاصفة شمسية تضرب الأرض غدا

فرحي قريب وأنا لست عذراء فهل أخبر خطيبي.. مبروك عطية يحسم الجدل

معجزات قيام الليل والدعاء.. 9 كلمات ترددها خلفك الملائكة

قوات إثيوبية تشن هجوما على السودان.. وأنباء عن مقتل ضابطين بالجيش

مبروك عطية يرد على 4 فتيات وصلن إلى سن الـ 40 دون زواج

غلطت مع واحدة وتبت وسبتها عشان زانية.. مبروك عطية يلقنه درسا لن ينساه

رجل : زوجتي بتخوني وأنا عارف بس بحبها.. شاهد رد مبروك عطية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المصطبة.. شاهدة على الحواديت الشعبية ولمة الأهل وتطورت للركنة المودرن|نوستالجيا

طلاق شيرين عبد الوهاب ووفاة وائل الإبراشي.. حقائق أم شائعات ؟

توافد الجمهور على فعاليات اليوم الأول من مهرجان القاهرة

بعد احتفالية طريق الكباش.. محمد حماقي يتألق في إكسبو دبي

فيديو

بالأرقام.. قائمة محمود الخطيب تكتسح انتخابات الأهلي.. فيديوجراف

بوسة بقي يا فيشاوي وموقف محرج لفيفي عبده.. أبرز مشاهد افتتاح مهرجان القاهرة

خطة مصر| كيف تواجه أوروبا متحور كورونا الجديد "أوميكرون"؟

سلع مدعومة.. بجنيه احصل على زيت وسكر وأرز وجبنة ومكرونة

المزيد

ساحة رأي

مصر تبهر العالم

كريمة أبو العينين تكتب:ع المعاش

هويدا دويدار تكتب: «التعدد .. مسئولية»

الدكتور صابر حارص يكتب: المرأة التي رباها الرب خير من التي رباها الأب

أماني عبدالعال تكتب: مناهضة العنف ضد المرأة

أحمد فرغلي رضوان يكتب : نقابة الموسيقيين .. غناء وإصلاح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

طريق الكباش ومليار مشاهد حول العالم

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: أمجاد الأجداد تخطو طريق الكباش

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (13)

إيمان الدربي

تشارلز وزوجته في مصر

مجدي أبوزيد

الإعلام وتطوير التعليم الفني

د.سالم الكتبي

موجات اللاجئين وتطور الحرب الهجينة

د. محمد مبروك

هكذا قالوا !

أحمد نجم

كيف تتحلى بشخصية ناجحة

اﻟﻤﺰﻳﺪ