نشعر بالفخر.. طارق الشناوي يشيد بموسيقى احتفالية طريق الكباش|فيديو

أشاد الناقد الفني طارق الشناوي، باحتفالية طريق الكباش بمحافظة الأقصر وبالموسيقى التي كانت في كل فقرات الاحتفالية .



وقال طارق الشناوي في مداخلة هاتفية بالإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة "صدى البلد": "سعدت بالعمل الفني الذي تم تقديمه في الاحتفالية وهو عمل فني جدير بحمل اسم مصر بالمعنى الجغرافي والتاريخي".

وأضاف طارق الشناوي :" الأقصر تعني الحضارة والتميز والإبداع وبالتالي كان من الضروري أن تكون الاحتفالية على نفس المستوى والاحتفالية جعلتنا نشعر بفخر الانتماء للدولة المصرية ".

وتابع طارق الشناوي: "أرى أن أحمد الموجي مؤلف موسيقى احتفالية طريق الكباش تعامل مع تراث راسخ مثل اغنية الاقصر بلدنا بلد سواح وتم إضافة تعديل على الموسيقى ولم يشعرنا بأي اختلاف".