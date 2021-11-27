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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عبد المنعم الحسيني يفوز في انتخابات الاتحاد الدولي للسلاح

رئيس الاتحاد المصري
رئيس الاتحاد المصري للسلاح

استطاع عبد المنعم الحسيني رئيس الاتحاد المصري للسلاح، الفوز بعضوية الاتحاد الدولي للسلاح، في الانتخابات التي أقيمت اليوم بحضور توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية.

واستطاع الحسيني الفوز بعضوية الاتحاد الدولي للسلاح بعد حصوله على 83 صوتا من إجمالي 146 صوتا.

الجدير بالذكر ان الاتحاد الدولي للسلاح في اجتماعه اليوم، قد قرر اسناد تنظيم بطولة العالم للسلاح للكبار الي مدينة روما الإيطالية والتي ستقام 2023، وتعتبر هذه البطولة مؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.


ومن المقرر ان يجتمع غدا الاتحاد الدولي للسلاح بتشكيله الجديد بعد الانتهاء من انتخابات الأعضاء، وأيضا الانتهاء من انتخابات اللجان الفرعية بالاتحاد الدولي والتي تجري الان.


واستطاع عبد المنعم الحسيني الفوز في انتخابات الاتحاد المصري للسلاح بمنصب رئيس الاتحاد المصري للسلاح بعد اكتساحه للجمعية العمومية بالحصول على 10 أصوات من إجمالي 10 لهم حق التصويت.

انتخابات الاتحاد اللجنة الاولمبية الاتحاد المصري رئيس اللجنة الأولمبية عبد المنعم الحسيني رئيس الاتحاد المصري للسلاح

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