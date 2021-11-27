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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لجنة مكافحة فيروس كورونا تكشف الإجراءات الاحترازية ضد المتحور الجديد.. فيديو

الجرعة الثالثة
الجرعة الثالثة

قال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا ، إن المتحور الجديد من كورونا تم الإعلان عنه يوم 24 نوفمبر، مؤكدا أن التحور جاء نتيجة إصابة شخص به يعاني من نقص المناعة.

وأضاف حسام حسني خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع علي قناة "الحدث اليوم" ، أن الدولة المصرية قامت بتشديد الإجراءات الاحترازية والوقائية ومنها منع الطيران مع دول اكتشاف المتحور الجديد وطريقة معرفة المتحور تكون عن طريق المسحة.

وأوضح حسام حسني، أن الجرعة التنشيطية يتم إعطاؤها لفئات معينة بعد 6 أشهر من أي لقاح مختلف ويفضل أن يكون من نفس مدرسة اللقاح الذى تلقاه. 

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