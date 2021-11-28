سوء التغذية أبرزها .. تعرف على أسباب نقص فيتامين ب 12

يحدث فقر الدم الناجم عن نقص فيتامين ب 12 أو نقص حمض الفوليك عندما يؤثر نقص أي من هذه الفيتامينات على قدرة الجسم على إنتاج خلايا الدم الحمراء التي تعمل بكامل طاقتها.

خلايا الدم الحمراء تحمل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم، ويعاني معظم الأشخاص المصابين بـ نقص فيتامين ب 12 أو فقر الدم الناجم عن نقص حمض الفوليك من خلايا دم حمراء أكبر من الطبيعي، المصطلح الطبي لهذا هو فقر الدم الضخم الأرومات.

وأكد موقع.nhs، يمكن أن يكون نقص فيتامين ب 12 أو نقص حمض الفوليك نتيجة لمجموعة متنوعة من المشاكل.

أسباب نقص فيتامين ب 12

-فقر الدم الخبيث

فقر الدم الخبيث هو السبب الأكثر شيوعًا لنقص فيتامين ب 12 ، ويعتبر حالة من أمراض المناعة الذاتية تؤثر على معدتك.

تعني حالة المناعة الذاتية أن جهاز المناعة ، وهو نظام الدفاع الطبيعي للجسم الذي يحمي من الأمراض والعدوى ، يهاجم خلايا الجسم السليمة.

يتم دمج فيتامين ب 12 مع بروتين يسمى العامل الداخلي في معدتك ثم يتم امتصاص هذا المزيج من فيتامين ب 12 والعامل الداخلي في الجسم في جزء من الأمعاء يسمى الدقاق البعيد.

يتسبب فقر الدم الخبيث في قيام جهاز المناعة بمهاجمة الخلايا في معدتك التي تنتج العامل الداخلي ، مما يعني أن جسمك غير قادر على امتصاص فيتامين ب 12.

السبب الدقيق لفقر الدم الخبيث غير معروف، ولكنه أكثر شيوعًا عند النساء في سن 60 عامًا ، والأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلي للحالة وأولئك الذين يعانون من حالة مناعة ذاتية أخرى ، مثل مرض أديسون أو البهاق.

-حمية

ويمكن أن يصاب بعض الأشخاص بنقص فيتامين ب 12 نتيجة عدم الحصول على ما يكفي من فيتامين ب 12 من نظامهم الغذائي.

عادة ما يوفر النظام الغذائي الذي يشمل اللحوم والأسماك ومنتجات الألبان ما يكفي من فيتامين ب 12 ، ولكن الأشخاص الذين لا يأكلون هذه الأطعمة بانتظام يمكن أن يصابوا بنقص.

الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا نباتيًا ولا يتناولون مكملات فيتامين ب 12 أو يأكلون الأطعمة المدعمة بفيتامين ب 12 معرضون أيضًا للخطر.

ويمكن أن تدوم مخازن فيتامين ب 12 في الجسم حوالي 2 إلى 4 سنوات دون أن يتم تجديدها ، لذلك قد يستغرق الأمر وقتًا طويلاً حتى تظهر أي مشاكل بعد تغيير النظام الغذائي.

-الظروف التي تؤثر على المعدة

يمكن لبعض حالات المعدة أو عمليات المعدة أن تمنع امتصاص ما يكفي من فيتامين ب 12.

على سبيل المثال ، يزيد استئصال المعدة ، وهو إجراء جراحي يتم فيه استئصال جزء من معدتك ، من خطر الإصابة بنقص فيتامين ب 12.

-الحالات التي تصيب الأمعاء

يمكن لبعض الحالات التي تؤثر على الأمعاء أن تمنعك أيضًا من امتصاص الكمية الضرورية من فيتامين ب 12.

على سبيل المثال ، يمكن أن يعني مرض كرون ، وهو حالة طويلة الأمد تسبب التهاب بطانة الجهاز الهضمي ، أن جسمك لا يحصل على ما يكفي من فيتامين ب 12.

-الأدوية

يمكن أن تؤدي بعض أنواع الأدوية إلى انخفاض كمية فيتامين ب 12 في جسمك.

وعلى سبيل المثال ، مثبطات مضخة البروتون (PPIs) ، دواء يستخدم أحيانًا لعلاج عسر الهضم ، يمكن أن يزيد نقص فيتامين ب 12 سوءًا.

وتمنع مثبطات مضخة البروتون إنتاج حمض المعدة ، وهو أمر ضروري لإطلاق فيتامين ب 12 من الطعام الذي تتناوله.

وسيكون طبيبك على علم بالأدوية التي يمكن أن تؤثر على مستويات فيتامين ب 12 وسيراقبك إذا لزم الأمر.

-نقص فيتامين ب 12 الوظيفي

قد يعاني بعض الأشخاص من مشاكل تتعلق بنقص فيتامين ب 12 ، على الرغم من ظهور مستويات طبيعية من فيتامين ب 12 في دمائهم.

ويمكن أن يحدث هذا نتيجة لمشكلة تعرف باسم نقص فيتامين ب 12 الوظيفي ، حيث توجد مشكلة في البروتينات التي تساعد في نقل فيتامين ب 12 بين الخلايا.

ينتج عن هذا مضاعفات عصبية تشمل النخاع الشوكي.