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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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التأمينات: الحد الأدنى للمعاشات 1500 جنيه في 2025 | فيديو

أموال - أرشيفية
أموال - أرشيفية

قال اللواء جمال عوض رئيس الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، إن العمالة غير المنتظمة منهم عمال التراحيل والباعة الجائلين وعمال المقاولات وغيرهم، ولا يوجد حصر دقيق لعدد العمالة غير المنتظمة في مصر.

وأضاف جمال عوض في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، :"  كان هناك قانون لـ العمالة غير منتظمة يقدم مساعدات وليس معاش ولكن القانون الجديد للتأمينات قرر اخضاع العمالة غير المنتظمة مظلة التأمين الاجتماعي في مصر .

وتابع جمال عوض :"  كانت مشكلة العمالة غير المنتظمة هو أن  جزء من التأمينات يتحملها صاحب العمل وجزء يتحملها العامل  وفي حالة العمالة غير المنتظمة  لا نجد صاحب عمل "

وأكمل جمال عوض :" القانون الجديد افترض أن أجر العامل غير المنتظم  هو الحد الادنى للاشتراك في مظلة التأمينات بـ 1200 جنيه، والحصة التي يتم دفعها كل شهر 252 جنيها، يتم تقسيها إلى جزء يتحمله العامل بـ 108 جنيهات، و144 جنيها حصة صاحب العمل، تدفعها الخزانة العامة للدولة في القانون الجديد.

ولفت جمال عوض إلى أنه لأول مرة، يتم توفير مظلة تأمين للعمالة غير المنتظمة، ومعاش العمالة غير المنتظمة يتم احتسابه طبقا للحد الأدنى للاشتراك التأميني، ومدة الاشتراك، بما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاش، مضيفا: الحد الأدنى للمعاشات في 2025 سيكون 1500 جنيه.

التأمينات المعاشات العمالة غير المنتظمة التامين اخبار التوك شو

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