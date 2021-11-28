حازم إمام يحيى ذكرى ميلاد والده: ماشيين ببركتك وسيرتك الحلوة

تحل اليوم الأحد ، ذكرى ميلاد ، الكابتن حمادة امام نجم منتخب مصر والزمالك الأسبق، وأحيا حازم امام ، ذكرى ميلاد والده ونشر صورة عبر حسابه بموقع فيسبوك .

وكتب حازم امام “ عيد ميلادك في الجنة ان شاء الله ،خمس سنين عدوا ودائما ماشين ببركتك وسيرتك الحلوة ”.

وأعلن حازم إمام نجم الزمالك والمنتخب السابق عن قرب ترشحه في انتخابات النادي خلال الفترة المقبلة.

وأضاف حازم إمام في تصريحات لقناة “ أون تايم سبورت ” أنه في الوقت الحالي يرغب في اكتساب المزيد من الخبرات في المجال الإداري مشددا أن فترة عمله في اتحاد الكرة اضافت الكثير له.

وتابع أنه بالطبع ارتكب العديد من الأخطاء خلال عمله الإداري ويرغب في التعلم منها وعدم تكرارها لذلك ينتظر بعض الوقت لاكتساب المزيد من الخبرات.

وأكمل أنه سيترشح في الانتخابات بكل تأكيد مشددا أن لم يحدد سواء في الانتخابات القادمة أم التالية.