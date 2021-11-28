كتابة آيات قرآنية على التي شيرت ورسمها على الجسد.. أزهري يحذر

قال الشيخ أبو اليزيد سلامة، الباحث الشرعي بالأزهر الشريف، إن الله تعالى أكرم كتابه وقال عنه ( إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين ).

وأضاف أبو اليزيد سلامة، في تصريح لصدى البلد، أن هذا الكتاب الذي أكرمه الله وأنزله على أشرف خلقه، يجب على المسلمين جميعا أن يعاملوه بتقدير واحترام.

وأشار إلى أنه لا يجوز للمسلم أن يكتب القرآن على الملابس التي يرتديها أو يكتبه على جسده، لأن في هذا امتهان وتقليل من شأن القرآن الكريم وهو كلام رب العالمين.

كما أنه لا يجوز للإنسان أن يستهزئ بكلام الله سبحانه وتعالى "وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ".

وأكد أنه يجب على من يفعل هذا الأمر أن يتوب إلى الله توبة نصوحا ويندم على هذا الفعل ويعزم على عدم العودة إليه مرة أخرى.

وشدد على أن تعظيم كلام الله، هو من تعظيم ديننا، فكلام الله لم يجرؤ حتى مشركوا قريش على امتهانه، فكيف بنا أن يخرج من بيننا من يقلل من شأن القرآن آو يهينه.