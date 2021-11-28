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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رعب أوميكرون.. وكالة إيطالية تكشف عن الحل الوحيد لمواجهة متحور كورونا

فيروس كورونا
فيروس كورونا

ذكرت وكالة أنسا الإيطالية أن الشخص الذي يعتبر المريض الأول في البلاد المصاب بـ متحور أوميكرون الجديد من فيروس كورونا ملقح ضد الوباء.

وأوضحت الوكالة أن المريض مقيم في منطقة كامبانيا الإيطالية ويعمل في شركة دولية كبيرة وسبق أن تلقى جرعتين من لقاح مضاد لـ فيروس كورونا، كما كشفت أن هذا هو الحل الوحيد للحماية من متحور كورونا الجديد.

وسبق أن أعلن معهد الصحة الوطني الإيطالي، السبت، عن تسجيله أول إصابة بسلالة أوميكرون الجديدة لفيروس كورونا المسبب لعدوى فيروس كورونا في البلاد، مبينا أن الحالة تم رصدها لدى مريض قادم إلى ميلان من موزمبيق.

وتم تسجيل أول إصابة بسلالة "B.1.1.529"، التي أطلقت عليها لاحقا منظمة الصحة العالمية اسم أوميكرون، في بوتسوانا يوم 11 نوفمبر لدى مواطن من جنوب إفريقيا، حيث تم رصد العدد الأكبر من المرضى بها وتجاوز 80 مصابا.

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وتحمل هذه النسخة عددا قياسيا من التحورات حيث يبلغ 50، بما في ذلك أكثر من 30 طفرة في بروتين سبايك الذي يتسلل من خلاله الفيروس إلى جسد الإنسان، وسط مخاوف واسعة من أن هذه السلالة قادرة على مقاومة اللقاحات.

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