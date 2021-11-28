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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

هل تدخل نتائج كأس العرب في تصنيف الفيفا.. خبير لوائح يجيب

صدى البلد

أكد محمد بيومي خبير اللوائح الرياضية، أن نتائج بطولة كأس العرب لن تُعتمد في التصنيف الدولي للمنتخبات، رغم مصادقة الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” على البطولة.

 

وأكد محمد بيومي في تصريحات لـ “ صدى البلد”: أن كأس العرب بمثابة بطولة ودية، لن تدخل نتائجها في التصنيف الدولي للفيفا".

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وأوضح بيومي:" أن نتائج منتخب مصر في بطولة كأس العرب لن تساهم في تحسين مركزه في تصنيف الفيفا، حتى ولو توج باللقب".

 

يذكر أن بعثة منتخب مصر، وصلت إلى قطر، مساء أمس، السبت، استعدادا لخوض بطولة كأس العرب للمنتخبات 2021.

 

ويستهل منتخب مصر مشواره في بطولة كأس العرب بمواجهة لبنان يوم 1 ديسمبر، ثم السودان 4 ديسمبر، والجزائر  7 ديسمبر.

 

وفاجىء كيروش الجميع باستبعاد العديد من الأسماء من قائمة المنتخب التى ستخوض منافسات كأس العرب مثل طارق حامد لاعب وسط فريق الزمالك المخضرم بجانب الحارس محمد أبو جبل والاكتفاء بتواجد الثلاثي محمد الشناوى ومحمد صبحي ومحمود جاد ، وكذلك الأمر بالنسبة لحسين الشحات الجناح الهجومى للأهلى وأيضا ياسر إبراهيم مدافع المارد الاحمر ومحمود علاء مدافع الزمالك والذى كان انضم مؤخرا إلى معسكر المنتخب لخوض مواجهتى أنجولا والجابون قبل أن يتم استبعاده من جديد .

 

وقرر كيروش استدعاء أحمد رفعت الجناح الهجومى لفيوتشر بعد تألقه اللافت مع فريقه بجانب ضم أسامة فيصل مهاجم البنك الأهلى واستمرار ضم أحمد ياسين مدافع البنك الشاب .

 

وقرر كيروش بشكل رسمي استبعاد لاعبي بيراميدز والمصري من قائمة المنتخب لخوض منافسات كأس العرب ، نظرا لانشغال الفريقين بخوض الدور الـ 32 مكرر من منافسات الكونفيدرالية الإفريقية ، كما يفقد المنتخب جميع لاعبيه المحترفين كون أن البطولة غير مدرجة ضمن الأجندة الدولية الخاصة بالاتحاد الدولى للعبة “ فيفا ” .

 

وضمت قائمة المنتخب النهائية المشاركة فى كأس العرب 23 لاعبا وهم وجاءت على النحو التالي:

 

حراسة المرمى :محمد الشناوي و محمد صبحي ومحمود جاد ،خط الدفاع :أكرم توفيق و أحمد فتوح ومحمود الونش وأحمد حجازي وأيمن أشرف  وأحمد ياسين ومحمد عبدالمنعم و مروان داود ، خط الوسط :  حمدى فتحى  وعمرو السولية و مهند لاشي و عمر كمال عبدالواحد و أحمد رفعت ومجدى أفشة و أحمد سيد زيزو ومصطفي فتحي ،خط الهجوم :  محمد شريف  ومروان حمدى  وأسامة فيصل  وحسين فيصل.

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