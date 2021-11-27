نعيش أجواء المونديال.. وائل جمعة يوجه رسالة لجماهير الكرة من "طائرة المنتخب"

نشر وائل جمعة المدير الإداري للمنتخب الوطني، مقطع فيديو عبر حسابه على "انستجرام" من داخل طائرة الفراعنة المتجهة إلى قطر للمشاركة فى بطولة كأس العرب.



ووجه "وائل جمعة" رسالة إلى جماهير الكرة المصرية، قائلا: “من داخل الطائرة المتجهة إلى الدوحة للمشاركة فى بطولة كأس العرب التى تضم أفضل المنتخبات العربية، استعددنا بشكل جيد جداً كمنتخب مصر، ونعيش أجواء المونديال فى هذه البطولة استعداداً لكأس العالم 2022”.



وأضاف جمعة: "كل اللاعبين جاهزون ونعد الجمهور المصرى أن نبذل أقصى جهدنا للفوز والتتويج باللقب، ونتمنى أن يتواجد جمهورنا بكثافة فى المدرجات، وسيكون هذا أمر فارق جداً مع هذا الجيل من اللاعبين استعداداً لكأس العالم".



وغادرت مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم السبت، بعثة منتخب مصر الأول في طريقها إلى قطر، استعدادًا للمشاركة فى بطولة كأس العرب فى الدوحة فى الفترة من 30 نوفمبر حتى 18 ديسمبر المقبل، ويستهل منتخب الفراعنة مشواره فى بطولة كأس العرب يوم 1 بالشهر القادم بمواجهة لبنان .

وأنهت سلطات مطار القاهرة إجراءات بعثة المنتخب بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، عبر مبني الركاب رقم 3 برئاسة كابتن حازم أبوالخير مدير المبنى، على متن طائرة خاصة تابعة لشركة مصر للطيران متجهة إلي قطر، مع الحرص علي إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية اللازمة.

ومن المقرر أن يلتقى منتخب مصر مع لبنان فى اول مواجهات الفراعنة فى البطولة، الأربعاء 1 ديسمبر عند الثالثة عصرا بتوقيت مصر ولبنان باستاد الثمامة، وتقام ثانى مواجهات الفراعنة مع منتخب السودان السبت 4 ديسمبر السادسة مساء على أرض ملعب استاد راس أبو عبود.

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