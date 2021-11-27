مدافع منتخب لبنان: غياب صلاح يمنحنا قوة إضافية أمام مصر.. والجزائر الأقرب لحصد لقب كأس العرب| حوار

تترقف الجماهير العربية، انطلاق بطولة كأس العرب للمنتخباب 2021، بعد توقف دام 9 سنوات، حيث كانت أقيمت آخر نسخة في 2012، وفاز بها منتخب المغرب.

وتحتضن قطر بطولة كأس العرب للمنتخبات، في الفترة من 30 نوفمبر الجاري حتى 18 ديسمبر المقبل، بمشاركة منتخب مصر.

ويتواجد منتخب مصر في مجموعة قوية في بطولة كأس العرب، تضم الجزائر والسودان ولبنان.

ومن المقرر أن يستهل منتخب مصر مشواره في بطولة كأس العرب 2021، بمواجهة منتخب لبنان يوم 1 ديسمبر المقبل، ثم السودان 4 ديسمبر، والجزائر 7 ديسمبر.

قاسم الزين مدافع منتخب لبنان يتحدث لـ “صدى البلد” عن مواجهة مصر في كأس العرب، واستعدادات منتخب بلاده للبطولة، والمرشح الأبرز للتتويج باللقب:

إليكم نص الحوار:

ما تقييمك لمجموعة منتخب لبنان في كأس العرب؟

مجموعة صعبة للغاية، تضم مصر والجزائر من أقوى المنتخبات العربية حاليا، وأيضا المنتخب السوداني لا يستهان به.

كيف ترى المواجهة الافتتاحية ضد مصر في كأس العرب؟

بالطبع ستكون منتخب صعبة، المنتخب المصري قوي للغاية ويتملك حضورا على مستوى العالم، لكن في النهاية كرة القدم لا تعرف المستحيل، سنبذل أقصى جهدنا أمام منتخب مصر.

هل تتوقع تأثر منتخب مصر بغياب المحترفين في بطولة كأس العرب؟

منتخب مصر يضم لاعبين على أعلى مستوى سواء من الأهلي أو الزمالك وباقي أندية الدوري المصري، لكن بالتأكيد غياب محمد صلاح والنني يعزز من فرصنا لتحقيق نتيجة إيجابية أمام مصر.

هل تابعت مباريات منتخب مصر في الفترة الأخيرة؟

بصراحة لم أشاهد مباريات منتخب مصر في تصفيات كأس العالم، لكن كنت أطلع على نتائج المباريات.

كيف استعد منتخب لبنان لمواجهة مصر؟

الاستعدادت عادية للغاية مثل التحضير لمباريات تصفيات كأس العالم، لدينا أيضا العديد من الغيابات بسبب عدم إدراج البطولة في الأجندة الدولية

ما هو هدفكم في بطولة كأس العرب؟

الهدف من بطولة كأس العرب بالنسبة لنا هو التحضير لتصفيات كأس العالم، أيضا نسعى لتحقيق نتائج مشرفة في البطولة، بتليق بقيمة منتخب لبنان.

من وجهة نظرك .. من المنتخب المرشح الأول للتتويج بكأس العرب؟

أعتقد أن منتخب الجزائر المرشح الأول للفوز باللقب.

هل تلقيت عروضا مؤخرا من الدوري المصري؟

لا.