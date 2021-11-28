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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

متقدمة على تركيا ودبي والمالديف.. مصر الأولى عالميا في تفضيلات السياح الروس 2022

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

قال عصام علي الخبير السياحي إن مصر احتلت المركز الأول في تفضيلات السياح الروس للعام الجديد ٢٠٢٢ بفضل الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتبعها كما أنها مازالت تجمع بين البحر الدافئ والأسعار المعقولة نسبيا.

 

وأضاف الخبير السياحي أن شبكة وكالات السفر ومنظمي الرحلات في روسيا أعطوا بالإجماع المركز الأول لمصر بعدما  استحوذت علي ٥٠% من إجمالي عدد مبيعات الرحلات للعام الجديد ٢٠٢٢ بمفردها متقدمة علي تركيا ودبي وسريلانكا وكوبا وجزر المالديف وجمهورية الدومنيكان وتايلاند وفيتنام.

 

وأوضح أن تركيا جاءت في المركز الثاني في تفضيلات السياح الروس علي الرغم أنه لا يمكنك السباحة في البحر الآن إلا أن برامج الترفيه والأسعار الرخيصة دفعتها أن تكون في المرتبة الثانية بينما احتلت الإمارات العربية المتحدة المرتبة الثالثة حيث اختارها ١٥% من السياح الروس وتتبع المراكز الثلاثة الأولي جمهورية الدومينيكان وكوبا وجزر المالديف وسيريلانكا وتايلاند وفيتنام.

 

وفى سياق آخر أعلنت مكاتب الحجر الصحي بمطارات ومواني ومنافذ البحر الأحمر بالغردقة وسفاجا ومرسي علم اتخاذ إجراءات احترازية مشددة تجاه الدول المنتشر فيها متحور فيروس كورونا الجديد “أوميكرون”، وخاصة السبع دول الإفريقي وهي جنوب إفريقيا، وليسوتو، وبوتسوانا، وزيمبابوي، وموزمبيق، وناميبيا، واسواتيني في حالة الوصول غير المباشر.

 

وتلقت مكاتب الحجر الصحي بمنافذ البحر الأحمر، إخطارا بتطبيق الإجراءات المقررة فيما يخص إجراء اختبار فحص الحامض النووي السريع، وحال ظهور أي حالة إيجابية تمنع من صعود الطائرة التالية، ويعود الراكب على نفس الطائرة القادم عليها، ولا يسمح بدخول غير المصريين، وتلزم شركة الطيران بإعادة الحالة الإيجابية، مع أتباع كافة الإجراءات الوقائية، وفيما يخص الحالات الإيجابية من المصريين يتم تحويلهم إلى مستشفى الحميات، مع اتخاذ كافة الإجراءات المتبعة.

 

أما حال سلبية الاختبار فيقوم بعمل حجر ذاتي منزلي لمدة 7 أيام، كما يستمر متابعته لمدة سبعة أيام أخرى عن طريق فريق الحجر الصحي حتى نهاية المدة القصوى لفترة حضانة الفيروس، ويتم عمل اختبار pcr في نهاية مدة الحجر.

 

و تخطر خطوط ومكاتب الطيران بالإجراءات، وخصوصا ما يتعلق بضرورة توقيع الراكب على قبول إجراءات الحجر الذاتي قبل صعود الطائرة. وبالنسبة للقادمين دون شهادة التطعيم الخاصة بالكورونا أو تحليل PCR على مطارات الغردقة وشرم الشيخ ومرسي علم وطابا والأقصر، حال سلبية الاختبار السريع ID NOW يتم إجراء تحليل PCR، كشرط للدخول إلى الأراضي المصرية وتطبيق برتوكول الحجر الصحي المتبع في هذا الشأن.

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