عودة رحلات الصيد بعزبة البرج بعد تحسن الطقس

محافظة دمياط

أعلنت جمعية الصيادين بعزبة البرج بمحافظة دمياط ،استقرار حالة الطقس والسماح لمراكب الصيد بالخروج لرحلات الصيد مع اتخاذ كافة الاجرءات الاحتزازية لاى تقلبات في الطقس.

كانت جمعية الصياديين بعزبة البرج،قد أعلنت الاسبوع الماضي توقف رحلات الصيد و منع مراكب الصيد من الخروج لرحلات الصيد نظرا لارتفاع الامواج عن الحد لمسموح به وذلك بعد تعرض محافظة دمياط لموجة من الطقس السئ يصاحبة سقوط امطار غزيرة وبرودة شديدة في الطقس.

ومن جانبه صرح حسام خليل رئيس جمعية الصيادين بعزبة البرج ، ان الجمعية تضطر الى اتخاذ قرار بوقف رحلات الصيد في وقت النوات الشتويه التى تتعرض لها البلد وذلك للحفاظ على ارواح الصيادين.

واشار الى ان محافظة دمياط من المحافظات الساحلية التى تتعرض بشكل دائم للنوات خلال فصل الشتاء وينتج عن ذلك توقف رحلات الصيد اكثر من مرة خلال فصل الشتاء.

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