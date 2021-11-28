الدهشوري حرب وطارق يحيي وأحمد مرتضى منصور فى عزاء جلال إبراهيم.. شاهد

حضر طارق يحيي نجم الزمالك السابق والدهشوري حرب رئيس اتحاد الكرة الأسبق ووحيد كامل نجم الزمالك السابق ورؤوف جاسر نائب رئيس نادي الزمالك السابق واحمد عبد الحليم نجم الزمالك السابق عزاء المستشار جلال إبراهيم رئيس النادي



ويقام عزاء المستشار جلال إبراهيم في ممر الملك فاروق بمقر القلعة البيضاء ويتلقى كلا من المستشار احمد جلال ابراهيم واحمد مرتضى منصور واجب العزاء داخل سرادث العزاء فى مقر النادى .



عمل جلال إبراهيم بسلك القضاء كمستشار وتولى منصب رئيس محكمة الجنايات، ثم تولى رئاسة الزمالك في الفترة من 1992 إلى 1996، وتولى رئاسة النادي للمرة الثانية عام 2010 حتى 2011، بعد الحكم ببطلان نتيجة الانتخابات التي أقيمت في مايو 2009 والتي فاز وقتها برئاسة النادي ممدوح عباس.

ويشغل أحمد نجل جلال إبراهيم حاليا منصب نائب رئيس نادي الزمالك، ليكمل مسيرة والده في قيادة القلعة البيضاء.

وفي 2 من أغسطس عام 2011، قرر جلال إبراهيم، تقديم استقالته من الزمالك ليكون آخر يوم له داخل القلعة البيضاء، بسبب الأزمات الكثيرة التي يمر بها النادي في ذلك الوقت.

وتعد أزمة تذاكر مباراة القمة التى لعبت يوم 30 ديسمبر 2010 ، شاهدة على موقف جلال إبراهيم رئيس الزمالك المؤقت تجاه ناديه حيث تقدم بشكوى لاتحاد الكرة آنذاك للحصول على حق جماهير الزمالك فى تذاكر المباراة والتى انتهت بالتعادل السلبي .

وحصل نادي الزمالك على العديد من البطولات خلال فترة تولي المستشار جلال إبراهيم فى الفترة من 1992 الى 1996 ،أهمها - بطولة الدوري سنة 1992 -1993 ولقب السوبر الافريقي الشهير عام 1994 ، كما حصل على لقب دوري أبطال افريقيا عام 1993.



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