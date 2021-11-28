عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الدهشوري حرب وطارق يحيي وأحمد مرتضى منصور فى عزاء جلال إبراهيم.. شاهد

صدى البلد

حضر  طارق يحيي نجم الزمالك السابق  والدهشوري حرب رئيس اتحاد الكرة الأسبق ووحيد كامل نجم الزمالك السابق  ورؤوف جاسر نائب رئيس نادي الزمالك السابق واحمد عبد الحليم نجم  الزمالك السابق عزاء المستشار جلال إبراهيم رئيس النادي


ويقام عزاء المستشار جلال إبراهيم في ممر الملك فاروق بمقر القلعة البيضاء ويتلقى كلا من المستشار احمد جلال ابراهيم واحمد مرتضى منصور واجب العزاء داخل سرادث العزاء فى مقر النادى .
 

عمل جلال إبراهيم  بسلك القضاء كمستشار وتولى منصب رئيس محكمة الجنايات، ثم تولى رئاسة الزمالك في الفترة من 1992 إلى 1996، وتولى رئاسة النادي للمرة الثانية عام 2010 حتى 2011، بعد الحكم ببطلان نتيجة الانتخابات التي أقيمت في مايو 2009 والتي فاز وقتها برئاسة النادي ممدوح عباس.

 

ويشغل أحمد نجل جلال إبراهيم حاليا منصب نائب رئيس نادي الزمالك، ليكمل مسيرة والده في قيادة القلعة البيضاء.

 

وفي 2 من أغسطس عام 2011، قرر جلال إبراهيم، تقديم استقالته من الزمالك ليكون آخر يوم له داخل القلعة البيضاء، بسبب الأزمات الكثيرة التي يمر بها النادي في ذلك الوقت. 

 

وتعد أزمة تذاكر مباراة القمة التى لعبت يوم 30 ديسمبر 2010 ، شاهدة على موقف جلال إبراهيم رئيس الزمالك المؤقت تجاه ناديه حيث تقدم بشكوى لاتحاد الكرة آنذاك للحصول على حق جماهير الزمالك فى تذاكر المباراة والتى انتهت بالتعادل السلبي .

 

وحصل نادي الزمالك على العديد من البطولات خلال فترة تولي المستشار جلال إبراهيم فى الفترة من 1992 الى 1996 ،أهمها  - بطولة الدوري سنة 1992 -1993 ولقب السوبر الافريقي الشهير عام 1994 ، كما حصل على لقب دوري أبطال افريقيا عام 1993.
 

3bff077c-7d44-4f33-9711-8f036d7d9129
3bff077c-7d44-4f33-9711-8f036d7d9129
3e6040db-c371-4206-be27-cb87c60437e7
3e6040db-c371-4206-be27-cb87c60437e7
07ab1644-5a78-4193-9718-e261d553c644
07ab1644-5a78-4193-9718-e261d553c644
7a4332e5-fdad-4b4c-801f-6542c4b8f5f5
7a4332e5-fdad-4b4c-801f-6542c4b8f5f5
19ec1377-1820-406c-8362-77006d71f0f4
19ec1377-1820-406c-8362-77006d71f0f4
200c6217-bcc8-4429-9abe-0ee8277ec18f
200c6217-bcc8-4429-9abe-0ee8277ec18f
545fa86a-df2e-4027-b724-397edb0541f6
545fa86a-df2e-4027-b724-397edb0541f6
869a5b1c-3b8d-4e99-8382-9b631c1be376
869a5b1c-3b8d-4e99-8382-9b631c1be376
379211da-f025-4e33-b649-088f94fbd168
379211da-f025-4e33-b649-088f94fbd168
261087606_669829657725583_2592232429947080774_n
261087606_669829657725583_2592232429947080774_n
261155248_1807441246123021_5672270063034323542_n
261155248_1807441246123021_5672270063034323542_n
261171775_695904541389477_1721471396618613153_n
261171775_695904541389477_1721471396618613153_n
261398415_911313932826858_972809919675231123_n
261398415_911313932826858_972809919675231123_n
261432386_199218849044497_3716568150548628958_n
261432386_199218849044497_3716568150548628958_n
261707339_882146419125035_566102934224549085_n (1)
261707339_882146419125035_566102934224549085_n (1)
261707339_882146419125035_566102934224549085_n
261707339_882146419125035_566102934224549085_n
261995749_416751713287443_5277960900539279710_n
261995749_416751713287443_5277960900539279710_n
262044438_1251720708572483_6038527864679706011_n
262044438_1251720708572483_6038527864679706011_n
262049308_1216946668828162_745051639052634041_n
262049308_1216946668828162_745051639052634041_n
262054313_1110861502986814_2586923533990063964_n
262054313_1110861502986814_2586923533990063964_n
ac0372da-e7e5-445e-9508-37ab0f978fd9
ac0372da-e7e5-445e-9508-37ab0f978fd9
afff71fe-0d20-4e8f-86d4-b9715dd95187
afff71fe-0d20-4e8f-86d4-b9715dd95187
b0c02aee-609a-4601-a085-fa74eaab225e
b0c02aee-609a-4601-a085-fa74eaab225e
bd8ed62b-c7bf-49c5-a8a4-ce37b13fd1fe
bd8ed62b-c7bf-49c5-a8a4-ce37b13fd1fe
c0e4e67a-a677-4084-8b14-f14ebe1a2db3
c0e4e67a-a677-4084-8b14-f14ebe1a2db3
c7118343-d9b5-4d42-b777-9a6148463c13
c7118343-d9b5-4d42-b777-9a6148463c13
d555c55b-5786-491a-af45-2ad5ebdce79b
d555c55b-5786-491a-af45-2ad5ebdce79b
f1ecb1af-6c85-4665-a408-72a27fced6fc
f1ecb1af-6c85-4665-a408-72a27fced6fc

ترشيحاتنا

الدوري الإيطالي.. ميلان يسقط بثلاثية أمام ساسولو في سان سيرو

أخبار السيارات| BMW تنشر صوراً تشويقية لسيارة XM..أوفر برايس جديد على سعر سيارة تويوتا بلتا 2022

الأهلي يكشف كل الحقائق عن أزمة العامري فاروق.. ويطالب وزارة الرياضة والأوليمبية بتنفيذ اللوائح

متحف النوبة يفتتح معرض عشر سنوات من الحفائر في قبة الهوا

طبيب : جمع معلومات أكيده عن سلالة "أوميكرون"، تتطلب عدة أسابيع ..فيديو

تشكيل تشيلسي ومانشستر يونايتد.. رونالدو على مقاعد البدلاء وزياش أساسيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأجر الأعلى في تاريخ القناة.. كم تقاضي محمد صلاح مقابل ظهوره مع عمرو أديب؟

جحود الأبناء.. رفع قضية حجر على الفنان القدير رشوان توفيق

انتبهت للي كان عايش معاها.. ملحن يهاجم حسام حبيب بعد أنباء انفصاله عن شيرين

برد قارص وموجات سقيع.. الزراعة تصدم الجميع بشأن شتاء العام الحالي

2080 جنيها.. التأمينات تزف بشرى لٱصحاب المعاشات على الهواء.. فيديو

"القضاء الإداري" يرفض شطب محمد رمضان من نقابة الممثلين

فرحي قريب وأنا لست عذراء فهل أخبر خطيبي.. مبروك عطية يحسم الجدل

وزير التعليم يكشف حقيقة توقف الدراسة بسبب المتحور الجديد أوميكرون.. ورسالة لـ مهمة لـ طلاب الصف الرابع الابتدائي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد فيديو ذوبان المسامير على صخرة نيزكية.. الجمعية الفلكية بجدة توضح حقيقة المقطع

التحديات الناشئة.. وزير الدفاع يشهد فعاليات المنتدى الدولي الأول للقوات الجوية

قطة تنبه صاحبها إلى وجود ثعبان سام داخل أكياس السوق|شاهد

شاهد.. امرأة تثير الصدمة بشكلها قبل وبعد المكياج وتتحدى المستخدمين|صور

فيديو

التربة بتجهز.. بكاء ياسمين عبدالعزيز في أول ظهور بعد الأزمة الصحية.. فيديوجراف

رشوان توفيق يبكي على الهواء بسبب ابنته "القصة الكاملة".. فيديو

الأبناء في المقدمة.. أسرة كاملة تقفز من شقتها بالدور الثاني في أسوان

وزير الدفاع: القوات المسلحة جاهزة لردع كل من تسول له نفسه للعبث بأمن مصر.. فيديو وصور

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

د. غادة جابر تكتب: صحوة إنسانية

كريمة أبو العينين تكتب:ع المعاش

هويدا دويدار تكتب: «التعدد .. مسئولية»

الدكتور صابر حارص يكتب: المرأة التي رباها الرب خير من التي رباها الأب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

سيوة هدية الصحراء

إبراهيم شعبان

طريق الكباش .. رسالة حضارية للعالم

د. ماريان جرجس

حكاية شروق

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "8 ״

نهال علام

طريق الكباش ومليار مشاهد حول العالم

المستشار أسـامة الصعيدي

أمجاد الأجداد تخطو طريق الكباش

إلهام أبو الفتح

مصر تبهر العالم

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (13)

اﻟﻤﺰﻳﺪ