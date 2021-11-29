أسرع دعاء يرد القضاء.. ردده في جوف الليل وترقب الفرج

أسرع دعاء يرد القضاء .. إن للدعاء فضل كبير في رد القضاء وذلك لما ورد في الأحاديث النبوية و في السُنة النبوية الشريفة عن الرسول _صلى الله عليه وسلم « وَلَا يَرُدُّ الْقَدَرَ إِلَّا الدُّعَاءُ » والقضاء يشمل الالقدر يشمل الزواج والرزق والموت وما نحوها من المسائل المصيرية، التي تشغل كل الناس ولكن كثيرا لا يعلمون ما هو أسرع دعاء يرد القضاء ، وما هي أسباب إجابة الدعاء وهل الدعاء يرد كل القضاء وهو ما سيتم تناوله

أسرع دعاء يرد القضاء

الإكثار من قول: "لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين"، فعن رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - قال: (دعوة ذي النّون إذ هو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت، سبحانك إنّي كنت من الظالمين، فإنّه لم يدع بها مسلم ربّه في شيء قطّ إلا استجاب له).

الإكثار من الصلاة على النبي، فعن أبيّ بن كعب قال: (يا رسول الله، إنّي أكثر من الصّلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي؟ فقال: ما شئت، قال: قلت: الرّبع؟ قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك، قلت: النّصف؟ قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك، قال: قلت: فالثّلثين؟ قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك، قلت: أجعل لك صلاتي كلها؟ قال: إذن تُكفى همّك، ويغفر لك ذنبك).

قال النبيّ صلّى الله عليه وسلّم: (ما أصابَ أحدًا قطُّ همٌّ ولا حَزنٌ فقال: اللَّهمَّ إنِّي عَبدُك، وابنُ عبدِك، وابنُ أمتِك، ناصِيَتي بيدِكَ، ماضٍ فيَّ حكمُكَ، عدْلٌ فيَّ قضاؤكَ، أسألُكَ بكلِّ اسمٍ هوَ لكَ سمَّيتَ بهِ نفسَك، أو أنزلْتَه في كتابِكَ، أو علَّمتَه أحدًا من خلقِك، أو استأثرتَ بهِ في علمِ الغيبِ عندَك، أن تجعلَ القُرآنَ ربيعَ قلبي، ونورَ صَدري، وجَلاءَ حَزَني، وذَهابَ هَمِّي، إلَّا أذهبَ اللهُ عزَّ وجلَّ همَّهُ، وأبدلَه مكانَ حَزنِه فرحًا، قالوا: يا رسولَ اللهِ! يَنبغي لنا أَن نتعلَّمَ هؤلاءِ الكلماتِ؟ قال: أجَلْ، ينبغي لمَن سمِعَهنَّ أن يتَعلمَهنَّ)

اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين، وأنت ربي إلى من تكلني إلى بعيد يتجهّمني أو إلى عدوٍ ملكته أمري، إن لم يكن بك عليّ غضب فلا أبالي ولكن عافيتك هي أوسع لي أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو تحل عليّ سخطك لك العقبى حتى ترضى لا حول ولا قوة إلا بك).

ورد في كتاب الله تعالى وسنة نبيه العديد من الأدعية التي ترجو من الله تبارك وتعالى أن يجعل لنا من قدره أحسنه وهو هدي الأنبياء والمرسلين، نذكر منها:-

- ما ذكره المولى تبارك وتعالى على لسان نبيه يونس عندما التقمه الحوت:" لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين"، فقد صح عنه -صلى الله عليه وسلم-: أنه قال: "دعوة ذي النون إذ دعا بها وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له".

- قوله تعالى في سورة آل عمران الآية 8:"رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً ۚ إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ".

- دعاء طلب الرزق ورد عن نبي الله سليمان عليه السلام:" قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَّا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي ۖ إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ".

- دعاء نبي الله لوطاً للنجاة من قومه الذين يفعلون الرذائل :"رَبّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ".

- وعن طلب الولد الصالح بين القرآن دعاء نبي الله زكريا قائلاً: "هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ ۖ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۖ إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ (38) فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ".

- دعاء للنجاة من الظالمين دعاه نبي الله موسى عليه السلام للنجاة من بطش فرعون وجنوده فقال: "رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ".

- يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ورد في البخاري: "إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله، فإنها رأت ملكًا".

- عن أم المؤمنين السيدة أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله: إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرًا منها إلا أخلف الله له خيرًا منها» رواه مسلم.

- قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير؛ فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون".

آداب الدعاء التي يجب أن يلتزم بها المسلم

هناك عدة آداب يجب أن يلتزم بها المسلم أثناء وقوفه بين يدي الله، وأولها الإخلاص.

يجب على المسلم أن يكون مخلصاً في الدعاء، متذللاً بين يدي الله، وأن تكون سريرته نقيه، لا يقوم بالدعاء رغبة في التباهي، أو بمجرد تأديته دون وجود نية.

يجب على المسلم ألا يستعجل الله في الدعاء، ويقول لماذا لم يستجب الله تعالى لي، لأن الله هو أعلم بالخير للإنسان. وهو وحده القادر على معرفة المستقبل، حيث يقول الرسول “يُستجاب لأحدكم ما لم يَعجَل، يقول، قد دعوت ربي، فلم يستجب لي”.

كما يجب على المسلم أثناء دعائه ألا يدعو بأي شيء حرام، كما أنه لا يجب أن يدعو بقطيعة. لأن الله لا يقبل الحرام من الدعاء حيث يقول الرسول “ما على الأرضِ مسلِمٌ يدعو اللَّهَ تعالى بدعوةٍ إلَّا آتاهُ اللَّهُ إيَّاها أو صرفَ عنْهُ منَ السُّوءِ مثلَها ما لم يدعُ بمأثمٍ أو قطيعةِ رحمٍ، فقالَ رجلٌ منَ القومِ إذًا نُكثرُ قالَ اللَّهُ أَكثَرُ”.

أفضل أوقات الدعاء إلى الله

يجب على المسلم أن يتحرى الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء، ومنها الثلث الأخير من الليل. حيث ينزل الله إلى السماء الدنيا ويقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، ويظل هكذا حتى بزوغ الفجر.

كما يجب أن يكون المسلم دائم الدعاء في أوقات الأذان، وبين الأذان والإقامة، وقبل غروب الشمس بمدة ساعة.

وكذلك أثناء السجود، حيث يقول الرسول “قرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء”.

قد يهمك: أفضل دعاء يوم الجمعة قبل الغروب خاتمة هل الدعاء يغير القدر المكتوب والنصيب؟ :- الدعاء واحد من أفضل العبادات التي يمكن أن يقوم بها الإنسان، كما أن له القدرة الهائلة على تغيير أقدار الإنسان إلى الأحسن.

ويعتبر الدعاء واحد من العبادات التي يتقرب بها العبد إلى ربه، ويتذلل له، ويقدم له فروض الطاعة المطلقة.

كما أن الدعاء يورث الإنسان صفاء القلب ونقاء السريرة، كما يجعل الدعاء العبد شديد التقرب من الله، يرجو رحمته. ويخاف من عقابه، والدعاء يجعل الإنسان واثقاً بأن الأمر كله بيدي الله، لذلك فيجب الالتزام به.