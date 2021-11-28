لم يكن مفروشا بالورود.. فيلم تسجيلي يرصد مشوار صدى البلد على مدار 10 سنوات

عرضت قناة "صدى البلد"، فيلما تسجيليا، يرصد أعمال وتغطيات "صدى البلد"، خلال الـ10 سنوات الماضية.

وأوضح الفيلم أن القناة انخرطت في درة تاج الكرامة والوطنية، وعرفانا بقيمة الوطن.

وأشار الفيلم إلى أن مشوار "صدى البلد"، لم يكن مفروشا بالورود، وكانت شاهدة على أهم الأحداث التاريخية في هذه القترة.

وأوضح الفيلم أن القناة انفردت بإذاعة المحاكمة التاريخية للرئيس حسني مبارك، وتناقلتها عنها القنوات العالمية، وتم تصويرها بـ17 كاميرا.

وأكد الفيلم: "هدفنا البقاء في القمة التي تليق دائما بصدى البلد".



واحتفلت قناة صدى البلد اليوم بمرور 10 سنوات على تأسيسها، وعرضت القناة تقريرا هاما عن الأعمال المميزة التي تمت خلال السنوات الماضية، وأول لقطات بثت على القناة.



قناة صدى البلد، شاشة تنبض بحب الوطن، وتحارب الإرهاب، وبها لقطات كشفت بها الحقائق، و 10 سنوات كانت صدى البلد على قدر المسئولية ونالت ثقة المواطنين، وصدى البلد جسد لا تتوقف حيويته وعين لا تفارق الوطن.

وخصص الإعلامي أحمد موسى، حلقة خاصة اليوم الأحد تبدأ في تمام السادسة مساء للاحتفال بمرور 10 سنوات على تأسيس قناة صدى البلد .