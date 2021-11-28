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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس أركان الجيش الجزائري يبدأ زيارة رسمية إلى مصر

رئيس أركان الجيش
رئيس أركان الجيش الجزائري يبدأ زيارة رسمية إلى مصر

وصل رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق السعيد شنقريحة، اليوم الأحد، إلى القاهرة في زيارة رسمية إلى مصر.

وقالت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان إن الفريق شنقريحة سيشارك خلال هذه الزيارة في المعرض الدولي الثاني للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيدكس 2021" الذي يُفتتح غدا الإثنين، بصفته ممثلا للرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون.

وتندرج الزيارة في إطار التعاون بين الجيش الجزائري والقوات المسلحة المصرية، والتي ستمكن الطرفين من التباحث حول المسائل ذات الاهتمام المشترك، حسب بيان وزارة الدفاع.

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وسيحضر الفريق شنقريحة فعاليات الطبعة الثانية لمعرض الدفاع EDEX 2021 المقرر تنظيمه في القاهرة من 29 نوفمبر إلى 2 ديسمبر 2021.

ويتم تنظيم معرض "إيديكس 2021" بمركز مصر الدولى للمعارض والمؤتمرات تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، ويشهد هذا العام حضورا قويا لرواد الصناعات العسكرية والدفاعية حول العالم.

مصر رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق السعيد شنقريحة أيديكس 2021 القاهرة الجزائر

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