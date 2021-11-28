والى من أولياء الله | نجوم الفن يدعمون رشوان توفيق بعد دعوى الحجر من ابنته

حرص عدد كبير من نجوم الفن على دعم الفنان القدير رشوان توفيق بعد تصريحاته الأخيرة عن رفع ابنته وزوجها وحفيده دعوى حجر عليه.

دنيا سمير غانم

وجهت الفنانة دنيا سمير غانم عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك”، رسالة للفنان رشوان توفيق بعد أن قامت ابنته برفع دعوى حجر عليه.

وكتبت دنيا: "أنا مش هنسى إن مامي في عز تعبها و مرضها قالتلي "كلمي الحاج رشوان قوليله يدعيلنا أنا وبابي"، وأنا كلمت حضرتك وكنت بعيط غصب عني وأنا بطلب منك تدعيلهم وحضرتك كنت في منتهى الحنية والطيبة.. أنا بس عايزة أقول لحضرتك إن زعلك مايهونش علينا أبدا وإن كلنا ولادك و بنحبك #رشوان_توفيق".

نشوى مصطفى

كتبت نشوي عبر حسابها بموقع "فيس بوك" :الحاج رشوان توفيق ولي من اولياء الله الصالحين ولا نزكيه على الله ربنا يجعلنا نصيب من بركاتك يا مولانا".

إدوارد

وكتب إدوارد: "أنت غالي علينا أوي،، والوطن العربي كله بيحبك وأقل حاجة نعملها نقف جنبك ونكرمك،، تستاهل حبنا كلنا يا أجمل أب عيشناه في مسلسلاتنا،، الفنان القدير رشوان توفيق️".





شذى

نشرت المطربة شذى تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك توجه فيه رسالة إلى ابنة الفنان رشوان توفيق التى قامت برفع دعوى حجر عليه.

وقالت شذى : "كلام يا ريت يوصل لبنت الفنان القدير المحترم رشوان توفيق.. اللي كنت محظوظة إني اشتغلت معاه في (جواز على ورق سوليفان).. بقول الكلام ده لإني بنت باباها ومامتها متوفيين، وحقيقي لو خيّروني ما بين الدنيا كلها وإن بابايا ومامتي يرجعوا مش هختار غيرهم، بس الوقت عمره ما بيرجع".

سمية الخشاب

وكتبت سمية الخشاب عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : "‏الفنان القدير المحترم رشوان توفيق لا احد يختلف علي انك في قلوب كل أسرة مصرية وعربية، حضرتك رمز للأب المثالي المضحي في أدوارك العظيمة في مشوارك الفني الرائع، وفي الحياة كأب لنا جميعا كل الحب والاحترام والتقدير والدعم لك.

تامر عبد المنعم

كتب تامر عبد المنعم " رسالة الى والدي واستاذي العزيز الفنان الكبير القدير رشوان توفيق ، شرفت بك كاحد ابطال المسلسل أكتبه منذ ١٢ عام اغلي من حياتي ولازالت كلماتك الجميلة في اذني وتشجيعك الراقي في قلبي ومحبتك كإنسان نبيل في وجداني .

وأضاف عبد المنعم " فلتسمح لي برد الجميل لاكون تحت قدميك ورهن اشارة من يدك ومنفذاً لكل اوامرك فان كان الجحود قد سيطر على البشر وجعل من قلوبهم احجار حولت الحياة إلى غابة فهناك بشر من معدنك الاصيل النفيس في ظهورهم أبناء يتمنون خدمتهم ورضاهم