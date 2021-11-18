شذى تبدع في غناء طول ليلي وأغلى اسم في الوجود.. فيديو

حلت المطربة شذى ضيفة على موقع صدى البلد للاحتفال بنجاح أغنيتها الجديدة " إشتغاله ولا لا".

وتألقت المطربة شذى من خلال غنائها أغنيتها الشهيرة “طول ليلى” بالأضافة إلى أغنية “يا أغلى أسم فى الوجود”.

وكشفت شذى من خلال ندوتها عن سبب ابتعادها لفترة طويلة عن الساحة الفنية وهو دقة اختيارها للأغاني فى ظل انتشار انواع مختلفة من الموسيقى .

اشتغالة ولا لأ

وكانت قد نشرت المطربة شذي فيديو جديداً لها تروج فيه لأحدث أغانيها “اشتغالة ولا لأ”، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وظهرت شذي مرتدية بلوزة كات باللون الأبيض، مع بنطلون جينز، ترقص علي أحدث أغانيها “اشتغالة ولا لأ”، وعلقت علي الفيديو كاتبة: “كانت اشتغاله ولا لأ عيني في عينيك”.

جدير بالذكر انه طرحت المطربة شذى أحدث أغنياتها “ اشتغالة ولا لأ ” عبر اليوتيوب والمنصات الغنائية المختلفة.

الأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع جيزو، وإنتاج شركة كاسيت، رؤية فنية للمنتج محمد حامد.

مقلوبة حياتى

وطرحت شذى مؤخرا، أغنية "مقلوبة حياتي"، عبر جميع المتاجر الإلكترونية والإذاعات المختلفة.

والأغنية من كلمات أحمد الجندي، وألحان مدين، وتوزيع عمرو إسماعيل، ومهندس الصوت ماهر صلاح.