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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اشتغاله ولا لأ.. شذى تطرح البرومو الدعائي لأحدث أغنياتها

شذى
شذى

طرحت الفنانة شذى، البرومو الدعائي لأحدث أغانيها “اشتغاله ولا لأ”؛ تمهيدا لطرحها خلال الأيام القليلة المقبلة.

الأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي،  وتوزيع جيزو، وإنتاج شركة كاسيت، رؤية فنية للمنتج محمد حامد.

 

وطرحت شذى مؤخرا، أغنية "مقلوبة حياتي"، عبر جميع المتاجر الإلكترونية والإذاعات المختلفة.

 

والأغنية من كلمات أحمد الجندي، وألحان مدين، وتوزيع عمرو إسماعيل، ومهندس الصوت ماهر صلاح.

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شذى تطرح البوستر الدعائي لأغنية "اشتغاله ولا لأ"

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شذى تتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

ألبوم شذى 

يذكر أن شذى بدأت مؤخرا في التحضير لألبومها الغنائي الجديد، مع المنتج محمد حامد وشركة «كاسيت»، والمقرر أن يُطلق خلال الفترة المقبلة، حيث يتضمن 6 أغنيات تشمل أشكالًا غنائية وموسيقية مختلفة.

وصرح المنتج محمد حامد بأنه سيقدم شذى بألبومها الجديد في شكل مختلف، حيث من المقرر أن يتعاونا في الألبوم مع نخبة من الشعراء والملحنين والموزعين، من بينهم عزيز الشافعي، ومحمد يحيى، ومدين، وتوما، وتميم، وعمرو إسماعيل.

 

شذى الفنانة الفنانة شذى اشتغاله ولا لأ أغنية ألبوم شذى

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