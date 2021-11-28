بعد الزيادة الأخيرة.. أوفر برايس للسيارة شيفروليه أوبترا 2022

على الرغم من الزيادة الرسمية التي قدرت بـ 3500 جنيه للسيارة شيفروليه اوبترا 2022 خلال الايام القليلة الماضية، فرض عدد من تجار السيارات زيادة غير رسمية تحت مسمى الاوفر برايس، حيث قدرت تلك القيمة بنسبة بلغت 25 الف جنيه، وذلك عن جميع الفئات المقدمة داخل السوق المصري من هذه النسخة والتي تنتمي إلى فئة السيدان.

مواصفات السيارة شيفروليه اوبترا 2022

تتسارع السيارة شيفروليه اوبترا 2022 من نقطة السكون 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال فترة زمنية مدتها 13.2 ثانية، حيث تستمد قوتها من محرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 110 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 147 نيوتن/متر.

بينما تنتقل السرعة إلى العجلات بواسطة ناقل حركة اوتوماتيكي الأداء مكون من 6 سرعات، مع متوسط استهلاك للوقود قدر بـ 7 لترات عندما تخوض السيارة لمسافات تصل إلى 100 كيلومتر، إلى جانب أنظمة الدعم الخاصة بوسائل الأمان مثل عدد 2 من الوسائد الهوائية، ومكابح ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني للمكابح EBD، بالإضافة إلى حساسات ركن، ومرايات جانبية كهربائية.

أسعار السيارة شيفروليه اوبترا 2022

جاءت فئة H/L من السيارة شيفروليه اوبترا 2022 بسعر رسمي يبلغ 224.5 جنيه، بينما قدر سعر السيارة بعد قيمة الاوفر برايس بنسبة بلغت 249.5 جنيه اي بزيادة قدرها 25 الف جنيه.

بينما يبلغ السعر الرسمي لفئة T/L من السيارة شيفروليه اوبترا 2022 بقيمة قدرها 231 الف جنيه، ولكن بعد قيمة الاوفر برايس الغير رسمية وصل سعر هذه النسخة إلى 256 الف جنيه.