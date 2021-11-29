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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

سكان شارع خالد بن الوليد فى دار السلام يشكون كسر ماسورة مياه الشرب

صدى البلد

يعيش سكان شارع خالد بن الوليد متفرع من جامع الوحده ، التابع الى حى دار السلام فى محافظة القاهرة مأساة ومعاناة حقيقية ، سببها وجود كسر بأحدى مواسير مياه الشرب ، مما أدى إلى نشر الرائحة الكريهة ، والحشرات الضارة المحملة بالميكروبات والأوبئة  .

ويقول المواطن محمد أحمد ، في رسالة بعث بها إلى خدمة شكاوى "بين الناس" الذى يقدمها موقع "صدى البلد": "نستغيث من وجود كسر فى أحد مواسير مياه الشرب مما اداى الى غرق المنطقة بالمياه ، مما يعمل على نشر الأمراض والأوبئة المعدية بين الأهالى .

وأضاف : ماسورة مياه الشرب مكسوره منذ عده أيام والمياه تتراكم والوضع سئ وتقدمنا بالعديد من الشكاوى لكن دون أى أستجابة ، وطالب الأهالى، الجهات المسئولة بحل تلك الأزمة بأسرع وقت وبشكل سريع رأفة بصحة سكان شارع خالد بن الوليد متفرع من جامع الوحده ، التابع الى حى دار السلام .
للتواصل مع الشاكى من خلال رقم

0 111 957 5760
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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

مياة الشرب محافظة القاهرة الرائحة الكريهه الأمراض والأوبئة خالد بن الوليد ماسورة مياه حي دار السلام الميكروبات مواسير مياه الشرب

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