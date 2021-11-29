سكان شارع خالد بن الوليد فى دار السلام يشكون كسر ماسورة مياه الشرب

يعيش سكان شارع خالد بن الوليد متفرع من جامع الوحده ، التابع الى حى دار السلام فى محافظة القاهرة مأساة ومعاناة حقيقية ، سببها وجود كسر بأحدى مواسير مياه الشرب ، مما أدى إلى نشر الرائحة الكريهة ، والحشرات الضارة المحملة بالميكروبات والأوبئة .



ويقول المواطن محمد أحمد ، في رسالة بعث بها إلى خدمة شكاوى "بين الناس" الذى يقدمها موقع "صدى البلد": "نستغيث من وجود كسر فى أحد مواسير مياه الشرب مما اداى الى غرق المنطقة بالمياه ، مما يعمل على نشر الأمراض والأوبئة المعدية بين الأهالى .



وأضاف : ماسورة مياه الشرب مكسوره منذ عده أيام والمياه تتراكم والوضع سئ وتقدمنا بالعديد من الشكاوى لكن دون أى أستجابة ، وطالب الأهالى، الجهات المسئولة بحل تلك الأزمة بأسرع وقت وبشكل سريع رأفة بصحة سكان شارع خالد بن الوليد متفرع من جامع الوحده ، التابع الى حى دار السلام .

للتواصل مع الشاكى من خلال رقم

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